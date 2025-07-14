Complexe résidentiel Ortachala

Le complexe résidentiel est un projet moderne dans le centre même de Tbilissi, visant à créer un environnement de vie sain et sûr selon les plus hauts standards. Le projet comprend deux tours avec des hauteurs de 24 et 28 étages, avec un nombre total de 704 appartements. La superficie totale de la propriété est conçue pour assurer un maximum de confort: 6 600 m2 est alloué pour une cour paysagée, permettant la création d'un espace complet pour la détente et un style de vie actif.
Disposition (sans fin) :
Appartement 1 chambre, surface à partir de 53,3 m2, à partir de 103 800 $
Appartement de 2 chambres, surface à partir de 101,2 m2, à partir de 177 400 $
Appartement de 3 chambres, surface à partir de 123.3 m2, prix à partir de 200 600 $
Les appartements sont livrés dans un état "sans finissage", qui comprend des fenêtres en aluminium, une porte d'entrée en fer, le parquet, le câblage, les murs en plâtre et le balcon finition avec grès en porcelaine.
Infrastructure complexe:
Lobby
Café
Magasiner
Pharmacie
Zone sportive
Terrain de tennis
Pistes cyclables et de course
Terrains de jeux
Zones récréatives
Stationnement souterrain à trois niveaux
Un niveau élevé de service et de sécurité est assuré par un service de conciergerie 24/7, des services de sécurité, de nettoyage pour les aires communes et les ascenseurs, l'entretien du jardin et l'entretien du système de sécurité incendie.