  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Complexe résidentiel Ortachala

Complexe résidentiel Ortachala

Tbilissi, Géorgie
depuis
$103,800
BTC
1.2346803
ETH
64.7148752
USDT
102 625.4517052
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 33207
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    28

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le complexe résidentiel est un projet moderne dans le centre même de Tbilissi, visant à créer un environnement de vie sain et sûr selon les plus hauts standards. Le projet comprend deux tours avec des hauteurs de 24 et 28 étages, avec un nombre total de 704 appartements. La superficie totale de la propriété est conçue pour assurer un maximum de confort: 6 600 m2 est alloué pour une cour paysagée, permettant la création d'un espace complet pour la détente et un style de vie actif.

Disposition (sans fin) :

  • Appartement 1 chambre, surface à partir de 53,3 m2, à partir de 103 800 $

  • Appartement de 2 chambres, surface à partir de 101,2 m2, à partir de 177 400 $

  • Appartement de 3 chambres, surface à partir de 123.3 m2, prix à partir de 200 600 $

Les appartements sont livrés dans un état "sans finissage", qui comprend des fenêtres en aluminium, une porte d'entrée en fer, le parquet, le câblage, les murs en plâtre et le balcon finition avec grès en porcelaine.

Infrastructure complexe:

  • Lobby

  • Café

  • Magasiner

  • Pharmacie

  • Zone sportive

  • Terrain de tennis

  • Pistes cyclables et de course

  • Terrains de jeux

  • Zones récréatives

  • Stationnement souterrain à trois niveaux

Un niveau élevé de service et de sécurité est assuré par un service de conciergerie 24/7, des services de sécurité, de nettoyage pour les aires communes et les ascenseurs, l'entretien du jardin et l'entretien du système de sécurité incendie.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 53.3
Prix ​​par m², USD 1,947
Prix ​​de l'appartement, USD 103,800
Appartements 2 chambres
Surface, m² 101.2
Prix ​​par m², USD 1,753
Prix ​​de l'appartement, USD 177,400
Appartements 3 chambres
Surface, m² 123.3
Prix ​​par m², USD 1,627
Prix ​​de l'appartement, USD 200,600

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

Posez toutes vos questions
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
