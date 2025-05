À propos du développeur

La société «Premiumazur» travaille avec des développeurs français depuis plus de 10 ans. Nous nous spécialisons dans la vente de logements en construction et de logements neufs aux prix du promoteur. En outre, notre entreprise dispose de 2 autres départements:

Le département des villas à vendre et à louer

;

Le service des événements d'affaires.

Nous avons un personnel hautement professionnel qui ne vous aidera pas seulement à choisir un appartement ou une villa conformément aux critères de votre recherche, mais aussi à vous soutenir en tant que notre client tout au long de la transaction jusqu'à la signature notariale du contrat de vente de la propriété. Notre personnel vous aide également à ouvrir des comptes bancaires en France, à raccorder l'approvisionnement en électricité et en eau, à équiper et décorer votre appartement ou villa. Notre personnel restera toujours en contact avec les clients et répondra à toutes les questions relatives à l'hébergement sur la Côte d'Azur.



L'organisation d'événements et de réunions d'affaires, de conférences scientifiques, de loisirs d'entreprise reste un domaine prioritaire de l'activité de l'entreprise.



Notre réputation impeccable et nos nombreuses années d'expérience garantissent la prestation de services de qualité à nos clients.