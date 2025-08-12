Complexe résidentiel Helios

Helios est un complexe résidentiel moderne au cœur de Larnaca, offrant 11 appartements spacieux avec 2 et 3 chambres, vérandas couvertes, parking, et salles de stockage. Son emplacement unique combine la tranquillité d'un quartier verdoyant avec une distance de marche de la plage de Finikoudes, des magasins et des restaurants. Parfait pour vivre, investir ou louer, avec une forte demande assurant un revenu stable. L'achèvement est prévu pour septembre 2027, présentant une occasion rare de posséder une propriété dans le centre-ville.