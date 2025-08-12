  1. Realting.com
  Chypre
  Complexe résidentiel Helios

Complexe résidentiel Helios

district de Lárnaca, Chypre
depuis
$387,861
8
Adresse
Paramètres
Description
Appartements
Médias
ID: 27409
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2025

Emplacement

  Pays
    Chypre
  Région
    district de Lárnaca

À propos du complexe

Helios est un complexe résidentiel moderne au cœur de Larnaca, offrant 11 appartements spacieux avec 2 et 3 chambres, vérandas couvertes, parking, et salles de stockage. Son emplacement unique combine la tranquillité d'un quartier verdoyant avec une distance de marche de la plage de Finikoudes, des magasins et des restaurants. Parfait pour vivre, investir ou louer, avec une forte demande assurant un revenu stable. L'achèvement est prévu pour septembre 2027, présentant une occasion rare de posséder une propriété dans le centre-ville.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements
Surface, m² 92.0 – 109.0
Prix ​​par m², USD 4,216 – 4,969
Prix ​​de l'appartement, USD 387,861 – 541,607

Localisation sur la carte

district de Lárnaca, Chypre

