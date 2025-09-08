  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel palma livadia

Complexe résidentiel palma livadia

Larnaca, Chypre
depuis
$224,894
3
ID: 27573
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre
  • Région
    district de Lárnaca
  • Ville
    Larnaca

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025

À propos du complexe

Cet élégant appartement est situé dans un nouveau développement prestigieux offrant un mélange parfait de design moderne, de finitions de haute qualité et de confort pour la vie quotidienne.

Caractéristiques de l'appartement:

  • Classe d ' efficacité énergétique A

  • Aménagement ouvert: salon avec coin repas

  • Plafonds décoratifs faux

  • Cuisine avec armoires à fermeture douce et comptoirs en granit

  • Chambre principale avec salle de bains privative (pour appartements de 2 chambres)

  • Douche plate avec porte en verre

  • Armoires encastrées au plafond

  • Dépôts privés

  • Fourniture de logements intelligents et fourniture d'unités de climatisation cachées

  • Panneaux solaires pour chauffage à l'eau et système de pression d'eau

  • Jardin privé et parking couvert

  • Parquet en option

Services de développement :

  • Communauté

  • Piscine extérieure

  • Salle de gym entièrement équipée

  • Sauna et bain de vapeur

  • Jardin paysager et lobbies spacieux

  • Proche du centre-ville, des commerces, des restaurants, des divertissements et des plages du drapeau bleu

  • Accès facile à l'autoroute

Cet appartement est idéal pour la résidence permanente et l'investissement, offrant un confort moderne, la sécurité, et un emplacement côtier prestigieux.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 77.0
Prix ​​par m², USD 1,962
Prix ​​de l'appartement, USD 151,101
Appartements 2 chambres
Surface, m² 110.0
Prix ​​par m², USD 2,598
Prix ​​de l'appartement, USD 285,803

Localisation sur la carte

Larnaca, Chypre
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Complexe résidentiel ORION
Paphos, Chypre
depuis
$986,217
Surface 410–455 m²
2 objets immobiliers 2
ORION VILLAS est un développement résidentiel exclusif comprenant 10 villas (4 bungalows et 6 maisons de deux étages), situé dans le prestigieux village de Tala, à seulement 4 minutes du centre-ville de Paphos, de la plage et du terrain de golf. Chaque villa dispose de 3 à 4 chambres et est …
Association
BitProperty
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Afficher tout Complexe résidentiel Baia
Complexe résidentiel Baia
Yeroskipou, Chypre
depuis
$746,999
Surface 202–334 m²
2 objets immobiliers 2
Baia est un développement exclusif en bord de mer situé le long des rives de la plage de Geroskipou à Paphos, offrant 17 villas contemporaines avec un accès direct à la mer. Chaque résidence dispose d'une architecture méditerranéenne moderne, d'une piscine privée, de jardins paysagers, de te…
Association
BitProperty
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Afficher tout Appart-hôtel Olivia Homes
Appart-hôtel Olivia Homes
Paphos, Chypre
depuis
$387,592
Surface 50–332 m²
14 objets immobiliers 14
Olivia Homes sont des villas élégantes à Chypre, mélangeant luxe et nature. Chaque villa dispose de chambres spacieuses, d'équipements modernes et de finitions de haute qualité. Avec une vue imprenable sur le paysage environnant, des terrasses étendues et des piscines privées, ces maisons of…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.0
1,05M
Villa
264.0 – 332.0
579,806 – 626,659
Appartement
79.0 – 90.0
450,960 – 515,383
Association
BitProperty
