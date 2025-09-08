Complexe résidentiel palma livadia

Cet élégant appartement est situé dans un nouveau développement prestigieux offrant un mélange parfait de design moderne, de finitions de haute qualité et de confort pour la vie quotidienne.
Caractéristiques de l'appartement:
Classe d ' efficacité énergétique A
Aménagement ouvert: salon avec coin repas
Plafonds décoratifs faux
Cuisine avec armoires à fermeture douce et comptoirs en granit
Chambre principale avec salle de bains privative (pour appartements de 2 chambres)
Douche plate avec porte en verre
Armoires encastrées au plafond
Dépôts privés
Fourniture de logements intelligents et fourniture d'unités de climatisation cachées
Panneaux solaires pour chauffage à l'eau et système de pression d'eau
Jardin privé et parking couvert
Parquet en option
Services de développement :
Communauté
Piscine extérieure
Salle de gym entièrement équipée
Sauna et bain de vapeur
Jardin paysager et lobbies spacieux
Proche du centre-ville, des commerces, des restaurants, des divertissements et des plages du drapeau bleu
Accès facile à l'autoroute
Cet appartement est idéal pour la résidence permanente et l'investissement, offrant un confort moderne, la sécurité, et un emplacement côtier prestigieux.