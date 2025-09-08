Complexe résidentiel palma livadia

Cet élégant appartement est situé dans un nouveau développement prestigieux offrant un mélange parfait de design moderne, de finitions de haute qualité et de confort pour la vie quotidienne.

Caractéristiques de l'appartement:

Classe d ' efficacité énergétique A

Aménagement ouvert: salon avec coin repas

Plafonds décoratifs faux

Cuisine avec armoires à fermeture douce et comptoirs en granit

Chambre principale avec salle de bains privative (pour appartements de 2 chambres)

Douche plate avec porte en verre

Armoires encastrées au plafond

Dépôts privés

Fourniture de logements intelligents et fourniture d'unités de climatisation cachées

Panneaux solaires pour chauffage à l'eau et système de pression d'eau

Jardin privé et parking couvert

Parquet en option

Services de développement :

Communauté

Piscine extérieure

Salle de gym entièrement équipée

Sauna et bain de vapeur

Jardin paysager et lobbies spacieux

Proche du centre-ville, des commerces, des restaurants, des divertissements et des plages du drapeau bleu

Accès facile à l'autoroute

Cet appartement est idéal pour la résidence permanente et l'investissement, offrant un confort moderne, la sécurité, et un emplacement côtier prestigieux.