Complexe résidentiel Nirvana

Nirvana Residences est une collection de villas élégantes et contemporaines situées dans l'un des quartiers les plus désirables de Paphos, à Chypre. Le projet est doté d'aménagements soigneusement conçus, de finitions de haute qualité et d'un mélange homogène de vie intérieure et extérieure. Chaque villa spacieuse offre une piscine privée, un jardin paysagé et une vue panoramique sur la mer, offrant à la fois confort et intimité. Avec un emplacement privilégié à proximité des plages, des écoles et des commodités essentielles, Nirvana Residences est le choix idéal pour la vie permanente ou un investissement intelligent dans l'immobilier côtier de luxe.