Complexe résidentiel Cypress Grove

Cypress Grove est un projet résidentiel exclusif situé dans l'une des zones les plus désirables de Limassol, Agios Tychonas. Entouré de tranquillité, le développement offre un design architectural moderne, une piscine commune et des jardins paysagers. A seulement 2 minutes en voiture du prestigieux Four Seasons Hotel. Des aménagements spacieux, des finitions luxueuses, des dispositions pour le chauffage par le sol et des penthouses avec des jardins de toit privés assurent le plus haut niveau de confort et de style