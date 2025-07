Complexe résidentiel Eden Roc

Eden Roc est un projet résidentiel phare dans l'un des quartiers les plus recherchés de Limassol. Offrant des appartements de 2, 3 et 4 chambres avec un design à couper le souffle et des intérieurs haut de gamme par des designers de renommée mondiale. Le bâtiment dispose de piscines intérieures et extérieures, spa, salle de sport, salle de jeux pour enfants, clubhouse et parking souterrain. Vue sur la mer depuis les étages supérieurs, penthouses avec piscines privées et appartements avec jardins privés. Plafonds hauts (3,15 m), finitions haut de gamme et matériaux haut de gamme