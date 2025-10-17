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Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Premium avec Vue sur Mer à Saranda

Gjashte, Albanie
depuis
$248,758
depuis
$277,683/m²
;
23
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ID: 38077
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 591046
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 12/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie du Sud
  • Région
    Préfecture de Vlorë
  • Ville
    Bashkia Sarande
  • Ville
    Saranda
  • Village
    Gjashte

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

Ares 4 – Appartements Premium avec Vue sur Mer à Saranda

Ares 4 est le nouveau projet de la prestigieuse série Ares, situé dans la magnifique ville côtière de Saranda. Cette résidence moderne comprend 37 appartements de haute qualité répartis sur quatre étages, alliant architecture contemporaine, finitions soignées et emplacement exceptionnel sur la Riviera albanaise.

Grâce à sa position privilégiée, la résidence offre des vues panoramiques spectaculaires sur la mer Ionienne, l'île de Corfou et la baie de Saranda. Le projet a été conçu pour répondre aux attentes des acheteurs recherchant à la fois confort, qualité de vie et fort potentiel d'investissement.

Les résidents bénéficieront de 50 places de parking privées, dont plusieurs équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'immeuble disposera également d'aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Chaque appartement sera livré entièrement terminé avec carrelage au sol, salles de bains entièrement carrelées, équipements sanitaires installés, portes intérieures et extérieures ainsi que murs peints. Pendant la phase de construction, les acquéreurs auront la possibilité de personnaliser certains éléments de finition, notamment les couleurs des murs, les carrelages et les équipements de salle de bains.

Ares 4 représente une opportunité rare d'acquérir un appartement avec vue sur la mer dans l'une des destinations les plus prometteuses de la Méditerranée.

Plan de paiement : 35 % après la signature de l'acte notarié, 30 % après l'achèvement de la structure du bâtiment, 30 % lors de la remise des clés et les 5 % restants après la finalisation complète du projet et la remise du certificat de fin de travaux.

Localisation sur la carte

Gjashte, Albanie
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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