Appartement dans un nouvel immeuble Mali i Robit

1+1 Appartement à vendre à Golem , Premier étage

Appartement moderne 1+1 à vendre dans l'un des quartiers les plus recherchés de Golem, situé au premier étage d'une résidence bien gérée. Idéal pour vivre ou investir près de la mer.

📐 Détails de l'appartement:

Surface nette: 50,29 m2

Surface commune: 10,12 m2

Superficie totale : 60,41 m2

Disposition: 1 chambre + salon avec cuisine

Étage : 1er étage

💶 Prix: 1650 Euro/m2

L'appartement offre des espaces fonctionnels, de la lumière naturelle et un accès facile aux principales zones de Golem et de la plage. Convient pour les vacances d'été, la location saisonnière ou toute l'année.

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