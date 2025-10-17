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Appartement dans un nouvel immeuble Mali i Robit

Golem, Albanie
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$115,279
depuis
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ID: 36743
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

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1+1 Appartement à vendre à Golem , Premier étage

Appartement moderne 1+1 à vendre dans l'un des quartiers les plus recherchés de Golem, situé au premier étage d'une résidence bien gérée. Idéal pour vivre ou investir près de la mer.

📐 Détails de l'appartement:

  • Surface nette: 50,29 m2
  • Surface commune: 10,12 m2
  • Superficie totale : 60,41 m2
  • Disposition: 1 chambre + salon avec cuisine
  • Étage : 1er étage

💶 Prix: 1650 Euro/m2

L'appartement offre des espaces fonctionnels, de la lumière naturelle et un accès facile aux principales zones de Golem et de la plage. Convient pour les vacances d'été, la location saisonnière ou toute l'année.

Pour plus d'informations ou une visite de propriété, contactez-nous.

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Golem, Albanie
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