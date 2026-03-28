  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Untitled, user # 48024

Untitled, user # 48024

Albanie, Saranda
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Ελληνικά
Site web
Site web
Saranda Home Realty
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Avec plus de 10 ans d'expérience sur le marché immobilier, nous nous spécialisons dans les opportunités d'investissement immobilier dans le sud de l'Albanie, en particulier le long de ses zones côtières à croissance rapide. Notre entreprise a été construite avec passion, dévouement et une vision claire : évoluer en permanence et offrir un service exceptionnel qui répond aux besoins de chaque client.

Nous croyons que l'immobilier n'est pas seulement une question de transactions, il s'agit de prendre les bonnes décisions d'investissement. Notre objectif premier est d'aider nos clients à utiliser leur capital de la manière la plus efficace, en assurant des rendements solides et une valeur à long terme. Au fil des ans, nous avons aidé de nombreux clients à obtenir des investissements rentables, dont beaucoup ont beaucoup augmenté en valeur aujourd'hui.

Guidé par le professionnalisme, l'expertise du marché et la confiance, nous nous engageons à établir des relations durables et à produire des résultats qui comptent vraiment.

Notre devise : grandir ensemble.

Prestations de service

Nous fournissons un service immobilier complet et de bout en bout conçu pour rendre chaque étape du processus fluide, sécurisé et rentable pour nos clients.

  • Vente et acquisition de biens immobiliers – Assistance complète tout au long du processus d'achat et de vente, de la sélection de biens au contrat final
  • Investment Consulting – Orientation stratégique pour aider les clients à maximiser les rendements et à choisir les bonnes opportunités
  • Gestion immobilière – Solutions de gestion complètes pour les clients qui souhaitent louer leur propriété (à court ou à long terme)
  • Services de location – Soutien dans l'inscription, le marketing et la gestion des propriétés de location
  • Rénovation et rénovation – Assistance professionnelle pour la rénovation, la conception et la reconstruction complète des propriétés au besoin
  • Ameublement & Intérieur Configuration – Aider les clients à meubler et à préparer des propriétés pour vivre ou louer
  • Aide à la résidence – orientation et soutien pour les clients intéressés à obtenir une résidence en Albanie
  • Legal & Documentation Soutien – Assistance à toutes les procédures juridiques, contrats et paperasserie
  • Soutien après-vente – Assistance continue même après l'achat

Notre objectif est d'offrir une expérience transparente tout en aidant nos clients à obtenir le maximum de valeur de leur investissement.

Certificats
Nos agents en Albanie
Jonida Hasalamaj
Jonida Hasalamaj
3 propriétés
Agences à proximité
PRO Silver
EstateAll
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 131 Propriété commerciale 22 Location longue durée 103 Terres 7
EstateToute l'Agence en chiffres: EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie …
Laisser une demande
Saranda Elite's Realty Group
Albanie, Saranda
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 7
Pourquoi utiliser Elite's Realty Group?Le Groupe immobilier Elite est une entreprise immobilière avec une clientèle du monde entier basée sur 30 ans d'expérience et de confiance. Notre équipe est constamment équipée pour répondre aux normes les plus élevées puisque nous mettons fortement l'a…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English
CACTUS|Real Estate
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 421 Propriété commerciale 12 Location longue durée 43 Terres 5
Les clés de l'appartement de rêve en Albanie vous attendent déjà ! )CACTUS REEL ESTATE est:• Des prix honnêtes • Possibilité de calculer la crypto-monnaie • Assistance transactionnelle complète • Possibilité d'acheter des biens immobiliers hors ligne / en ligne • Conception de projet et répa…
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Irea Property
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2008
Propriété résidentielle 7
Irea Propriété Ltd est une agence immobilière basée à Vlora et située dans la Riviera albanaise.Avec 14 ans d'expérience sur le marché immobilier, il a servi des centaines de clients et commercialisé des propriétés albanaises sur le marché immobilier international.Irea Property représente le…
Laisser une demande
Premium Premium
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2019
Nouveaux bâtiments 5 Propriété résidentielle 597 Propriété commerciale 12 Location longue durée 21 Location courte durée 1 Terres 8
Century 21 Eon Durres — le leader de l’immobilier sur la côte albanaise 🇦🇱 Nous ne sommes pas seulement une partie de la marque internationale Century 21, présente dans 86 pays et regroupant plus de 145 000 professionnels de l’immobilier. Nous sommes l’un des bureaux les plus performants …
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller