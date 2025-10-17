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Appartement dans un nouvel immeuble GOLEM

Golem, Albanie
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$80,663
depuis
$1,037/m²
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ID: 34945
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

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Nouvelle résidence à Golem, à seulement 150 mètres de la mer.

Un bâtiment moderne est en cours de développement dans l'une des zones côtières les plus recherchées, conçu pour offrir un confort et des espaces fonctionnels pour vivre ou investir. Le projet offrira des appartements 1+1, 2+1 et duplex, organisés de manière pratique et avec beaucoup de lumière naturelle.

L'emplacement près de la mer et le développement continu de la région font de cette propriété une très bonne occasion de vivre ou d'investir toute l'année.

Les prix commencent à 900 euros/m2.

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Golem, Albanie
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