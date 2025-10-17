Résidence GIOIA

Gioia Residence est un projet résidentiel en construction dans la zone Mali i Robit, à seulement 300 mètres de la mer, offrant une combinaison idéale de tranquillité et de proximité du littoral.

Le bâtiment se compose de 5 étages au-dessus du sol et 1 sous-sol, conçu pour fournir des appartements fonctionnels et de haute qualité pour vivre ou investir. Le projet vise à répondre aux normes de construction solides et à l'organisation pratique de l'espace, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui recherchent le confort près de la mer.

La résidence offre des options de paiement flexibles, structurées en plusieurs versements:

30% à la phase d'excavation

30% à la phase structurelle (carabine)

30% à l'achèvement de la façade

10% à la livraison des clés

Prix: 1300 euros/m2

Gioia Residence représente une excellente opportunité d'investissement dans une zone touristique recherchée, avec un potentiel de développement élevé et un accès facile à la plage et aux services environnants.