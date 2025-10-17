  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Kavaje
  4. Résidence GIOIA

Résidence GIOIA

Golem, Albanie
depuis
$76,126
depuis
$1,518/m²
;
5
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35329
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Albanie
  • État
    Albanie Centrale
  • Région
    Préfecture de Tirana
  • Ville
    Bashkia Kavaje
  • Village
    Golem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Gioia Residence est un projet résidentiel en construction dans la zone Mali i Robit, à seulement 300 mètres de la mer, offrant une combinaison idéale de tranquillité et de proximité du littoral.

Le bâtiment se compose de 5 étages au-dessus du sol et 1 sous-sol, conçu pour fournir des appartements fonctionnels et de haute qualité pour vivre ou investir. Le projet vise à répondre aux normes de construction solides et à l'organisation pratique de l'espace, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui recherchent le confort près de la mer.

La résidence offre des options de paiement flexibles, structurées en plusieurs versements:

  • 30% à la phase d'excavation
  • 30% à la phase structurelle (carabine)
  • 30% à l'achèvement de la façade
  • 10% à la livraison des clés

Prix: 1300 euros/m2

Gioia Residence représente une excellente opportunité d'investissement dans une zone touristique recherchée, avec un potentiel de développement élevé et un accès facile à la plage et aux services environnants.

Localisation sur la carte

Golem, Albanie
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel West Residence
Bashkia Durres, Albanie
depuis
$106,033
Complexe résidentiel PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albanie
depuis
$99,489
Complexe résidentiel KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana, Albanie
Prix ​​sur demande
Résidence Palm Paradise Residence
Golem, Albanie
depuis
$99,489
Immeuble 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albanie
depuis
$1,456
Vous regardez
Résidence GIOIA
Golem, Albanie
depuis
$76,126
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Immeuble Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albanie
depuis
$279,003
L'année de construction 2026
Appartement moderne en construction, situé au premier étage d'une résidence prestigieuse, idéal pour la vie ou l'investissement locatif saisonnier.🔹 Superficie totale : 97 m2🔹 Étage: 1🔹 État : En cours de construction🔹 Position favorable dans la résidence🔹 Proche de la mer et des zones touri…
Agence
Al Imobiliare
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Al Imobiliare
Langues
English
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
Complexe résidentiel VLORA MARINA
District de Vlora, Albanie
depuis
$354,139
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 13
Surface 91–237 m²
3 objets immobiliers 3
Vlora Marina est un développement emblématique du front de mer qui redéfinit l'immobilier de luxe sur la Riviera albanaise. Situé le long du front de mer le plus prestigieux de Vlora, ce projet phare offre une occasion rare de posséder des propriétés au sein d'une destination de marina entiè…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
91.0 – 165.0
391,241 – 934,308
Apartment 3 chambres
237.0
1,15M
Agence
Investment Realty Group
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Investment Realty Group
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Afficher tout Complexe résidentiel VM Hills Residence
Complexe résidentiel VM Hills Residence
Golem, Albanie
depuis
$73,072
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
1 objet immobilier 1
Réservation d'appartement pour seulement 500 € dans un nouveau projet exclusivement avec nous! Nous vous présentons un projet résidentiel exceptionnel VM Hills Residence à Golem – Albanie, situé sur une colline avec vue sur la mer, à seulement 10 minutes à pied de la plage. L'emplacement off…
Agence
I am Albania
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
I am Albania
Langues
English
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
17.10.2025
Acheter, c'est urgent : pourquoi vous devriez entrer sur le marché immobilier albanais dès maintenant ? — Expert
Afficher toutes les publications