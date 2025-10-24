Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Himare
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bashkia Himare, Albanie

Himare
29
31 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Palase, Albanie
Villa 4 chambres
Palase, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 282 m²
Nombre d'étages 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
Villa 3 chambres dans Himare, Albanie
Villa 3 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
Villa 2 chambres dans Palase, Albanie
Villa 2 chambres
Palase, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 317 m²
VILLA A VENDRE SUR COTE VERTE, PALAIS La villa sur la Côte Verte, Palas, offre une grande d…
$1,02M
Villa 3 chambres dans Dhermi, Albanie
Villa 3 chambres
Dhermi, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 393 m²
Nombre d'étages 3
Villas à vendre à "Borgo Bello" Résidence, Drimadhes: votre paradis côtierNous vous proposon…
$920,218
Maison 3 chambres dans Vunoi, Albanie
Maison 3 chambres
Vunoi, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
Sol 2/2
Vunoi is a village positioned south of the city of Vlora, on the coast of the Ionian Sea, wi…
$698,825
Villa 3 chambres dans Qeparo i Siperm, Albanie
Villa 3 chambres
Qeparo i Siperm, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
Villa 3 chambres dans Lukove, Albanie
Villa 3 chambres
Lukove, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Sol 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
Villa 2 chambres dans Drimadhe, Albanie
Villa 2 chambres
Drimadhe, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 1/2
Villa for sale in the Drimadhes area (Dhermi), in one of the most sought-after residences fo…
$766,308
Villa 2 chambres dans Jale, Albanie
Villa 2 chambres
Jale, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Surface 229 m²
Sol 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Villa 3 chambres dans Drimadhe, Albanie
Villa 3 chambres
Drimadhe, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol 1/2
In one of the most exclusive destinations in southern Albania, at San Nicolas Resort & Resid…
$1,43M
Villa 2 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 2 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
La villa de Green Coast 1, Palasa, offre un grand mélange de luxe et de nature, avec des vue…
$1,47M
Duplex 1 chambre dans Palase, Albanie
Duplex 1 chambre
Palase, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Sol 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Villa 2 chambres dans Palase, Albanie
Villa 2 chambres
Palase, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 233 m²
Nombre d'étages 2
Villa de deux étages avec piscine à Dhermi: Votre maison de rêve près de la merNous vous pro…
$811,957
Villa 3 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 3 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
🌊🚤 VILLA 2-STOREY À VENDRE EN VERRE COAST, PALASA – VUES DE MER MAGNIFICENTES.🌅 Une villa mo…
$1,16M
Villa 3 chambres dans Palase, Albanie
Villa 3 chambres
Palase, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 2
Situé sur la rive blanche de Palasa, Green Coast est conçu pour se connecter naturellement à…
$1,16M
Villa 2 chambres dans Himare, Albanie
Villa 2 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 147 m²
La villa de la Côte Verte, Palasa, offre un grand mélange de luxe et de nature, avec des vue…
$1,02M
Villa 3 chambres dans Himare, Albanie
Villa 3 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 206 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe sur la Côte Verte, Palasa : un investissement exclusif au cœur de la Riviera a…
$2,71M
Villa 2 chambres dans Palase, Albanie
Villa 2 chambres
Palase, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 140 m²
Sol 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
Villa dans Dhermi, Albanie
Villa
Dhermi, Albanie
Surface 259 m²
Villa de luxe avec piscine à Drimadhes, Dhermi : votre maison idéale au bord de la merDécouv…
$757,827
Villa 6 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 6 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 3
🏡 VILLA LUXURY À VENDRE – GRAND COAST 2, PALASË, ALBANIE💶 Prix: 1 775 254 euros📍 Lieu: Côte …
$2,03M
Maison dans Vunoi, Albanie
Maison
Vunoi, Albanie
Surface 73 m²
Nombre d'étages 2
Shtëpi antike në Vuno për shitje! Fshati i Vunoit është ndërtuar në formën e një amfiteatri…
$349,413
Villa 3 chambres dans Himare, Albanie
Villa 3 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
✅ Prix: 1 200 000 Euro✅ Lieu: Côte verte, Palasa✅ Région Godine : 180m2✅ Surface du terrain:…
$1,25M
Villa 2 chambres dans Himare, Albanie
Villa 2 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Nombre d'étages 2
La Grande Villa Twin de la Côte Verte, Palasa, offre une merveilleuse combinaison de luxe et…
$1,66M
Villa 3 chambres dans Himare, Albanie
Villa 3 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 197 m²
Située sur la côte blanche de Palasa, la Côte Verte est conçue pour se connecter naturelleme…
$1,53M
Villa 2 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 2 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 2
La villa de la Côte Verte, Palasa, offre un grand mélange de luxe et de nature, avec des vue…
$1,47M
Duplex 2 chambres dans Qeparo, Albanie
Duplex 2 chambres
Qeparo, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 93 m²
Sol 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Villa 3 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 3 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 500 m²
VILLAS INDIVIDUELLES DANS LE VILLAGE DE LA CÔTE VERTE 2 Située sur la côte blanche de Pal…
$1,28M
Villa 2 chambres dans Gjilek, Albanie
Villa 2 chambres
Gjilek, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
VILLA A VENDRE SUR COTE VERTE, PALAIS La villa sur la Côte Verte, Palas, offre une grande…
$811,194
Villa 6 chambres dans Himare, Albanie
Villa 6 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 595 m²
Nombre d'étages 3
🏡 VILLA LUXURY À VENDRE – GRAND COAST 2, PALASË, ALBANIE💶 Prix: 1 775 254 euros📍 Lieu: Côte …
$2,06M
