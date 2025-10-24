Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Himare
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Bashkia Himare, Albanie

2 propriétés total trouvé
Duplex 1 chambre dans Palase, Albanie
Duplex 1 chambre
Palase, Albanie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 91 m²
Sol 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Qeparo, Albanie
Duplex 2 chambres
Qeparo, Albanie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 93 m²
Sol 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Himare, Albanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller