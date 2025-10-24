Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Bashkia Himare
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Bashkia Himare, Albanie

Himare
29
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Dhermi, Albanie
Villa 3 chambres
Dhermi, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 393 m²
Nombre d'étages 3
Villas à vendre à "Borgo Bello" Résidence, Drimadhes: votre paradis côtierNous vous proposon…
$920,218
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa 3 chambres dans Himare, Albanie
Villa 3 chambres
Himare, Albanie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 206 m²
Nombre d'étages 2
Villa de luxe sur la Côte Verte, Palasa : un investissement exclusif au cœur de la Riviera a…
$2,71M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Century 21 Eon
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Bashkia Himare

villas

Caractéristiques des propriétés en Bashkia Himare, Albanie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller