Villas en venta en Reino Unido

Inglaterra
4
4 propiedades total found
Villa en Ascot, Reino Unido
Villa
Ascot, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
$1,77M
Villa en Wallingford, Reino Unido
Villa
Wallingford, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
$527,746
Villa en Enfield, Reino Unido
Villa
Enfield, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
$1,05M
Villa en High Wycombe, Reino Unido
Villa
High Wycombe, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
$356,747
