Apartamentos con piscina en venta en Mánchester, Reino Unido

2 habitaciones
10
3 habitaciones
5
7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Eleva tu estilo de vida en este impresionante apartamento de dos dormitorios en el piso 16, …
$619,523
Apartamento 2 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Descubra la vida moderna en este amplio apartamento de dos dormitorios en el sexto piso, que…
$604,041
Apartamento 3 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Descubra la sofisticación urbana con esta espaciosa casa dúplex orientada al noreste. Esta c…
$738,105
Apartamento 3 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Paso a la elegancia con este 1.370 pies cuadrados (127 m2) casa dúplex orientada al suroeste…
$767,276
Apartamento 2 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Entra en la vida contemporánea con este elegante apartamento de dos dormitorios en el piso 1…
$614,541
Apartamento 2 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Entra en la vida contemporánea con este exquisito apartamento de dos dormitorios, perfectame…
$595,403
Apartamento 3 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Este nuevo y emocionante desarrollo en el corazón de Manchester ofrece una sofisticada mezcl…
$1,11M
