Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. Londres
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Londres, Reino Unido

bienes raíces comerciales
6
Hotel Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Hotel 221 m² en Londres, Reino Unido
Hotel 221 m²
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a beautifully restored residence located i…
$3,43M
Dejar una solicitud
Hotel 221 m² en Londres, Reino Unido
Hotel 221 m²
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a beautifully restored residence located i…
$3,43M
Dejar una solicitud
Hotel 221 m² en Londres, Reino Unido
Hotel 221 m²
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a beautifully restored residence located i…
$3,43M
Dejar una solicitud
Haya PropertyHaya Property
Hotel 221 m² en Londres, Reino Unido
Hotel 221 m²
Londres, Reino Unido
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 221 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a beautifully restored residence located i…
$3,43M
Dejar una solicitud
Hotel 7 500 m² en City of Westminster, Reino Unido
Hotel 7 500 m²
City of Westminster, Reino Unido
Habitaciones 125
Área 7 500 m²
5* Hotel (instalación de mercado), con un contrato de gestión a largo plazo con la cadena ho…
$166,09M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir