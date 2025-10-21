Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Leicester, Reino Unido

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Leicester, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Leicester, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Bosworth House is a contemporary residential development in the heart of Leicester, deliveri…
$194,108
Apartamento 2 habitaciones en Leicester, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Leicester, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Bosworth House is a contemporary residential development in the heart of Leicester, deliveri…
$267,929
Parámetros de las propiedades en Leicester, Reino Unido

