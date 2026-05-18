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Permiso de residencia en Reino Unido

Reino Unido Reino Unido
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$35,000
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Permiso de residencia en Reino Unido
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Sobre el Programa de Inmigración

Permiso de residencia para el trabajo ( visa de trabajo) sin proporcionar un lugar de trabajo.

Servicio adicional: contratación

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
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de
$35,000
Duración
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1 meses
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Permiso de residencia en Reino Unido
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de
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