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Apartamentos en venta en Gran Londres, Reino Unido

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Londres
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Woolwich
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Southall
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Ealing
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354 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Ofrece 546 pies cuadrados (50,7 m2), este apartamento combina diseño práctico con interiores…
$860,391
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Estas espaciosas casas familiares ofrecen un equilibrio ideal de comodidad y comodidad moder…
$689,866
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en el corazón de Fulham, estos impresionantes apartamentos ofrecen la mezcla perfect…
$1,34M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Woolwich, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Woolwich, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Este apartamento de 548 metros cuadrados (50,9 m2) de una habitación, con un precio de £480,…
$668,279
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Apartamento 1 habitacion en Woolwich, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Woolwich, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Comfort en Londres Con una combinación perfecta de estilo y funcionalidad, este apart…
$711,163
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
West Waters
$655,950
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en el prestigioso distrito de Canary Wharf, este nuevo desarrollo impresionante ofre…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Situado en una de las zonas más buscadas del suroeste de Londres, estas elegantes casas ofre…
$893,329
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Apartamento 1 habitacion en Brentford, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Brentford, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Especificación contemporánea con todos los suelos y electrodomésticos incluidos * Cocina de …
$596,584
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Con 597 pies cuadrados (55,5 m2), este apartamento ofrece una amplia vida con un aspecto ori…
$826,578
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Down Street Park
$449,226
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descubra la vida moderna en su mejor con estas elegantes casas ubicadas en Hendon. Disfrute …
$623,728
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Oval presenta una oportunidad de inversión excepcional con su nueva colección de apartamento…
$866,505
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Apartamento 2 habitaciones en Hounslow, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Hounslow, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Si buscas apartamentos de 2 dormitorios en venta en Hounslow, encontrarás una excelente mezc…
$614,773
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Experimenta la energía vibrante de Camden mientras disfrutas del lujo moderno en estos elega…
$1,10M
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Estos exclusivos apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios ofrecen a los residentes una oportuni…
$979,071
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Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Descubra una mezcla única de vida moderna y belleza natural en la nueva comunidad de North L…
$2,48M
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Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Wandsworth Mills ofrece una oportunidad de inversión excepcional en uno de los barrios más d…
$2,37M
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Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
This 1,154 sq ft (107.2 m2) three-bedroom apartment, offers a luxurious and spacious living …
$3,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Este apartamento de 780 pies cuadrados (72,5 m2) de dos habitaciones, con un precio de 550.0…
$766,109
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Apartamento 3 habitaciones en Ealing, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Ealing, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Experiencia refinado vivir en una exclusiva colección de residencias bellamente diseñadas en…
$1,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 2 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Este apartamento de 846 pies cuadrados (78.6 m2) está diseñado tanto para el confort como pa…
$1,14M
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Situado en el vibrante distrito de Nueve Elms de Londres, este icónico desarrollo a orillas …
$1,60M
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Apartamento en Londres, Reino Unido
Apartamento
Londres, Reino Unido
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
$923,480
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Poplar Riverside ofrece una oportunidad excepcional para vivir en una de las zonas de regene…
$671,833
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Apartamento 3 habitaciones en Londres, Reino Unido
Apartamento 3 habitaciones
Londres, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Estos apartamentos excepcionales en West Ham ofrecen una experiencia de vida moderna y vibra…
$1,43M
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Vida moderna en Lombard Square, Plumstead Situado en el emocionante desarrollo de Lombard Sq…
$522,297
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Bethnal Green se está convirtiendo rápidamente en uno de los barrios más vibrantes de Londre…
$967,881
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Apartamento 1 habitacion en Londres, Reino Unido
Apartamento 1 habitacion
Londres, Reino Unido
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Ubicados en un tranquilo y verde enclave de Londres, estos apartamentos contemporáneos ofrec…
$552,874
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Apartamento en Londres, Reino Unido
Apartamento
Londres, Reino Unido
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Busca las puertas de una ley extremadamente abundante con rezidans diseñados por Versace en …
$924,324
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Tipos de propiedades en Gran Londres

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Gran Londres, Reino Unido

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