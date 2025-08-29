Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. Breckland
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Breckland, Reino Unido

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Swaffham, Reino Unido
Casa 3 habitaciones
Swaffham, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Situado en una posición privilegiada junto al río, este desarrollo encarna el patrimonio ind…
$1,45M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Breckland, Reino Unido

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir