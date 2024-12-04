Complejo residencial La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

La Perla: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan

La Perla Residencias es un conjunto arquitectónico que combina ligereza costera, líneas armoniosas y artesanía premium.

El edificio consta de dos niveles de sótano, un nivel de entrada, seis pisos residenciales y una azotea con una zona de salón panorámica.

Características principales del proyecto

Precio: de AED 2,16 millones a AED 8.23 millones

Superficie: de 70 m2 a 432 m2

Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

Apartamentos de 1-3 dormitorios

Apartamento Condición: Totalmente amueblado

Fecha de entrega: Q4 2027

50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%

sin intereses: Q4 2027

10% sobre reserva

40% durante la construcción

50% después de la terminación de la construcción

Métodos de pago:

Transferencias bancarias

Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

Aceptamos efectivo en Rusia - Rubles, Euros, Dólares

Infraestructura y Servicios

Los residentes de La Perla tienen acceso a:

Piscina infinita con vistas al Golfo

Centro de fitness moderno y zona de yoga

Parque infantil y sala de juegos

Landscaping promenade

Zonas de barbacoa y salones al aire libre

SPA y sauna

Aparcamiento subterráneo

Seguridad 24 horas y CCTV.

Ubicación y transporte

El complejo está convenientemente situado cerca de atracciones clave:

5 minutos para Al Marjan Island Boulevard

8 minutos para Wyn Resort

13 minutos para Al Hamra Golf Club y Al Hamra Village

35 minutos para el aeropuerto de RAK

55 minutos a DXB (Aeropuerto Internacional de Dubai)

¿Por qué elegir La Perla?