  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Complejo residencial La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$588,155
BTC
6.9959866
ETH
366.6895704
USDT
581 499.7355269
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
Dejar una solicitud
ID: 33348
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

La Perla: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan

La Perla Residencias es un conjunto arquitectónico que combina ligereza costera, líneas armoniosas y artesanía premium.

El edificio consta de dos niveles de sótano, un nivel de entrada, seis pisos residenciales y una azotea con una zona de salón panorámica.

Características principales del proyecto

  • Precio: de AED 2,16 millones a AED 8.23 millones
  • Superficie: de 70 m2 a 432 m2
  • Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

  • Apartamentos de 1-3 dormitorios

Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2027

50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%
sin intereses: Q4 2027

  • 10% sobre reserva
  • 40% durante la construcción
  • 50% después de la terminación de la construcción

Métodos de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
  • Aceptamos efectivo en Rusia - Rubles, Euros, Dólares

Infraestructura y Servicios
Los residentes de La Perla tienen acceso a:

  • Piscina infinita con vistas al Golfo
  • Centro de fitness moderno y zona de yoga
  • Parque infantil y sala de juegos
  • Landscaping promenade
  • Zonas de barbacoa y salones al aire libre
  • SPA y sauna
  • Aparcamiento subterráneo
  • Seguridad 24 horas y CCTV.

Ubicación y transporte
El complejo está convenientemente situado cerca de atracciones clave:

  • 5 minutos para Al Marjan Island Boulevard
  • 8 minutos para Wyn Resort
  • 13 minutos para Al Hamra Golf Club y Al Hamra Village
  • 35 minutos para el aeropuerto de RAK
  • 55 minutos a DXB (Aeropuerto Internacional de Dubai)

¿Por qué elegir La Perla?

  • Producto acabado: Totalmente amueblado – listo para entrar o alquilar inmediatamente después de la terminación. Solicitud de inversión: La prestigiosa ubicación en Al Marjan Island garantiza un crecimiento de valor.
  • Infraestructura desarrollada: spa, centro de fitness, zonas infantiles y otros servicios dentro del complejo.
  • Logística conveniente: proximidad a aeropuertos y centros comerciales.
  • Estética y confort: pintorescos paisajes costeros y calidad de construcción premium.

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Cotier House
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$648,000
Complejo residencial Selina Bay
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$293,185
Complejo residencial Milos
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$232,877
Complejo residencial Bay 2 by Cavalli — new luxury residence by DAMAC at 150 meters from the sea in Dubai Harbour
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,48M
Complejo residencial Residential complex Dezire with a swimming pool and green areas, Dubai Industrial City, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$280,505
Está viendo
Complejo residencial La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$588,155
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Mostrar todo Complejo residencial Reportage Tower
Complejo residencial Reportage Tower
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$571,292
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 36
¡Apartamentos en el complejo residencial Reportage Tower con impresionantes vistas al canal de la isla Al Marya, Abu Dhabi! ¡Excelente opción para vivir e invertir! ¡Amenidades premium! ¡Infraestructura única! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a pl…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Edificio de apartamentos Le Ciel
Edificio de apartamentos Le Ciel
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,21M
Oferta: venta Categoría: Apartamento Área: La Mer Ubicación adicional: Le Ciel Habitaciones: 2 Baños: 3 Vista: vista al mar y burge Estacionamiento: 1 Piso: piso medio  Amueblado: Sin amueblar  Balcón: si Disponibilidad: fuera de plan
Agencia
DOM REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Complejo residencial New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$11,94M
Complejo ultra lujoso con club privado de playa y residencias de diseño de Armani/Casa y arquitecto Tadao Ando. Apartamentos de lujo de 2-4 dormitorios, áticos y suites presidenciales de 5 dormitorios en la Media Luna Oriental con acabados en mármol, piedra natural y madera fina.El proyecto …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones