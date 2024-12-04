Complejo residencial La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

La Perla: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan
La Perla Residencias es un conjunto arquitectónico que combina ligereza costera, líneas armoniosas y artesanía premium.
El edificio consta de dos niveles de sótano, un nivel de entrada, seis pisos residenciales y una azotea con una zona de salón panorámica.
Características principales del proyecto
Tipos de vivienda:
Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2027
50/50 Plan de Pago:
Pago de baja: 20%
sin intereses: Q4 2027
Métodos de pago:
Infraestructura y Servicios
Los residentes de La Perla tienen acceso a:
Ubicación y transporte
El complejo está convenientemente situado cerca de atracciones clave:
¿Por qué elegir La Perla?