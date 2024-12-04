Complejo residencial Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Acacia Fashion TV: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan

TV de moda Acacia se eleva con gracia en las prestigiosas orillas de la isla de Al Marjan en Ras Al Khaimah. Diseñado por Conin Internacional de renombre mundial, esta obra maestra arquitectónica combina armoniosamente elementos naturales con el arte refinado.

Características principales del proyecto

Precio: de 1,96 millones de AED a 13,39 millones AED

Superficie: de 55 m2 a 523 m2

Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

Apartamentos de 1-3 dormitorios

áticos de 4 dormitorios

Apartamento Condición: Totalmente amueblado

Fecha de entrega: Q4 2027



50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%

sin intereses: Q4 2027

10% sobre reserva

40% durante la construcción

50% después de la terminación

Métodos de pago:

Transferencias bancarias

Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH

Dinero aceptado en Rusia Rublos, Euros, Dólares

Infraestructura y Servicios

TV de moda Los residentes de Acacia tienen acceso a:

Lush paisajes verdes

Senderos caminando

Zonas de relajación y barbacoa

Áreas de juego para niños

gimnasio de última generación

Sala de vapor relajante y sauna

Piscinas para adultos y niños

Otras comodidades premium

Localización y accesibilidad al transporte

El complejo está convenientemente situado a atracciones clave:

Al Marjan Island Boulevard - 5 minutos

Wynn Resort - 8 minutos

Umm Al Quwain - 10 minutos

Al Hamra Shopping Mall - 10 minutos

Al Hamra Village - 15 minutos

Aeropuerto Internacional Ras Al Khaimah - 30 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) - 55 minutos

¿Por qué elegir Fashion TV Acacia?