  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Complejo residencial Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Complejo residencial Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$533,695
BTC
6.3481958
ETH
332.7360820
USDT
527 655.9773394
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
17
Dejar una solicitud
ID: 33347
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ras al-Jaima

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Acacia Fashion TV: Vivir con vistas al mar en la isla de Al Marjan

TV de moda Acacia se eleva con gracia en las prestigiosas orillas de la isla de Al Marjan en Ras Al Khaimah. Diseñado por Conin Internacional de renombre mundial, esta obra maestra arquitectónica combina armoniosamente elementos naturales con el arte refinado.

Características principales del proyecto

  • Precio: de 1,96 millones de AED a 13,39 millones AED
  • Superficie: de 55 m2 a 523 m2
  • Ubicación: Al Marjan Island, Ras Al Khaimah

Tipos de vivienda:

  • Apartamentos de 1-3 dormitorios
  • áticos de 4 dormitorios

Apartamento Condición: Totalmente amueblado
Fecha de entrega: Q4 2027

50/50 Plan de Pago:

Pago de baja: 20%
sin intereses: Q4 2027

  • 10% sobre reserva
  • 40% durante la construcción
  • 50% después de la terminación

Métodos de pago:

  • Transferencias bancarias
  • Cryptocurrency - USDT, BTC, ETH
  • Dinero aceptado en Rusia Rublos, Euros, Dólares

Infraestructura y Servicios
TV de moda Los residentes de Acacia tienen acceso a:

  • Lush paisajes verdes
  • Senderos caminando
  • Zonas de relajación y barbacoa
  • Áreas de juego para niños
  • gimnasio de última generación
  • Sala de vapor relajante y sauna
  • Piscinas para adultos y niños
  • Otras comodidades premium

Localización y accesibilidad al transporte
El complejo está convenientemente situado a atracciones clave:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 minutos
  • Wynn Resort - 8 minutos
  • Umm Al Quwain - 10 minutos
  • Al Hamra Shopping Mall - 10 minutos
  • Al Hamra Village - 15 minutos
  • Aeropuerto Internacional Ras Al Khaimah - 30 minutos
  • Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) - 55 minutos

¿Por qué elegir Fashion TV Acacia?

  • Producto acabado: vivienda totalmente amueblada – listo para entrar o entregar inmediatamente después de la terminación.
  • atractivo de inversión: la prestigiosa ubicación en la Isla Al Marjan garantiza un crecimiento de valor.
  • Infraestructura desarrollada: spa, centro de fitness, zonas infantiles y otros servicios dentro del complejo.
  • Logística conveniente: proximidad a aeropuertos y centros comerciales.
  • Estética y confort: vistas costeras pintorescas y calidad de construcción premium.

Localización en el mapa

Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos en torre de 110 pisos en Dubai
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,38M
Barrio residencial Park Field Dubai Hills
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$369,863
Complejo residencial New complex of furnished apartments Voxa with swimming pools and a mini golf, JVT, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$205,821
Complejo residencial New W Residences with a swimming pool, a spa center and a direct access to the yacht club, Dubai Harbour, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,06M
Complejo residencial New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$230,223
Está viendo
Complejo residencial Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
de
$533,695
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Mostrar todo Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Edificio de apartamentos SixSenses SelectGroup
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,70M
Año de construcción 2028
Six Senses Residences Dubai Marina cuenta una convincente historia de sofisticación y precisión. Preparada para transformar el horizonte del puerto deportivo de Dubai, esta estructura icónica no sólo alcanza alturas sin precedentes, sino que es un testimonio del diseño progresivo y la excel…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sonate Residences
Complejo residencial Sonate Residences
Complejo residencial Sonate Residences
Complejo residencial Sonate Residences
Complejo residencial Sonate Residences
Mostrar todo Complejo residencial Sonate Residences
Complejo residencial Sonate Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$194,541
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 26
¡Apartamentos de lujo en el nuevo proyecto Sonate Residences en el área de Jumeirah Village Triangle! ¡Gran opción para inversión! Rentabilidad: ¡desde 10% en $! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! ¡Plan de pago a plazos sin intereses! Fecha de vencimiento: 1 m2. 2027 Servicios…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Mostrar todo Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Complejo residencial Sweden Beach Palace — scandinavian-style villas by Kleindienst with a private beach area in The World Islands, Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$34,82M
El proyecto cuenta con 10 lujosos palacios con sus propias playas exclusivas y exóticos exuberantes jardines.Las características incluyen arquitectura escandinava, saunas, ventanas de suelo a techo, vistas al horizonte de Dubai, amplios balcones, piscina privada de infinito, sala de masajes,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones