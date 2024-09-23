Piso en edificio nuevo RAMS City Haliç

RAMS City Haliç es un moderno proyecto residencial ubicado en el distrito de Eyüpsultan, en la parte europea de Estambul. El proyecto se extiende sobre una superficie de 110.000 m² y está compuesto por 18 edificios de hasta 12 plantas, con un total de 1.453 apartamentos de entre 62 y 246 m².

RAMS City Haliç destaca por su ubicación estratégica, cerca del metro, el tranvía y la autopista E80. El proyecto ofrece impresionantes vistas al Cuerno de Oro, modernas instalaciones deportivas y recreativas, amplias zonas verdes, sistemas de hogar inteligente y opciones de pago flexibles.

Ventajas del proyecto RAMS City Haliç: