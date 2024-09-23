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Piso en edificio nuevo RAMS City Haliç

Eyupsultan, Turquía
Precio en demanda
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18
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ID: 38187
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Eyupsultan

Sobre el complejo

RAMS City Haliç es un moderno proyecto residencial ubicado en el distrito de Eyüpsultan, en la parte europea de Estambul. El proyecto se extiende sobre una superficie de 110.000 m² y está compuesto por 18 edificios de hasta 12 plantas, con un total de 1.453 apartamentos de entre 62 y 246 m².

RAMS City Haliç destaca por su ubicación estratégica, cerca del metro, el tranvía y la autopista E80. El proyecto ofrece impresionantes vistas al Cuerno de Oro, modernas instalaciones deportivas y recreativas, amplias zonas verdes, sistemas de hogar inteligente y opciones de pago flexibles.

Ventajas del proyecto RAMS City Haliç:

  • Ubicación estratégica: A solo 1 minuto del metro, 2 minutos del tranvía y 1 minuto de la autopista E80.

  • Diseño moderno: Una combinación de arquitectura contemporánea e histórica con acabados de alta calidad.

  • Vistas panorámicas: Espectaculares vistas al Cuerno de Oro y a Estambul.

  • Instalaciones recreativas: Piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasios, baño turco, sauna, canchas deportivas y cine.

  • Zonas verdes: Jardines paisajísticos y áreas de juegos infantiles.

  • Instalaciones comerciales: 46 locales comerciales que cubren las necesidades diarias de los residentes.

  • Seguridad integral: Servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Excelente oportunidad de inversión: Ubicación privilegiada con alta demanda y gran potencial de revalorización.

  • Sistema de hogar inteligente: Control de la iluminación, la calefacción y el aire acondicionado.

  • Fácil acceso: Cerca de escuelas, universidades, hospitales y centros comerciales.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Eyupsultan, Turquía
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Piso en edificio nuevo RAMS City Haliç
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