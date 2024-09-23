Piso en edificio nuevo Orman Istanbul

Orman Istanbul – Apartamentos familiares con vistas al bosque en el centro de Estambul, Kağıthane

Orman Istanbul presenta un concepto residencial único que sitúa la naturaleza en el centro de la experiencia de vida sin renunciar a las ventajas de una ubicación céntrica. La mayor parte del terreno del proyecto está destinada a amplias zonas verdes ajardinadas, creando un entorno tranquilo, saludable y lleno de aire fresco en Kağıthane, un distrito tradicionalmente asociado con el desarrollo urbano de alta densidad. Este enfoque inspirado en el bosque favorece el bienestar físico, el confort visual y una conexión más estrecha entre los residentes y su entorno.

El desarrollo por fases y de baja densidad mejora la privacidad y garantiza una excelente calidad de vida a largo plazo. Los amplios diseños de los apartamentos están pensados para la vida familiar, mientras que las vistas panorámicas al bosque proporcionan una sensación de amplitud poco habitual en el centro de Estambul. Las instalaciones sociales y de bienestar se han integrado cuidadosamente para que los residentes disfruten de un estilo de vida activo y relajado sin salir del complejo.

Desde el punto de vista de la inversión, Orman Istanbul se beneficia de su ubicación estratégica, donde convergen la transformación urbana y la preservación de los espacios naturales. Kağıthane continúa atrayendo inversiones en infraestructuras y una creciente demanda residencial, mientras que los proyectos con una proporción tan elevada de zonas verdes siguen siendo escasos. Esta combinación favorece una sólida conservación del valor de la propiedad y una alta demanda a largo plazo entre quienes buscan una vivienda de calidad cerca de los principales distritos de negocios y de las grandes vías de comunicación.

Orman Istanbul es un proyecto residencial desarrollado por fases sobre un terreno de 20.000 m² en Kağıthane, donde el 75 % de la superficie está dedicado a jardines y zonas verdes paisajísticas, creando un innovador concepto urbano inspirado en la naturaleza.

El proyecto ofrece amplios apartamentos de 2+1 a 4+1, completas instalaciones sociales, vistas al bosque y un excelente acceso a las principales autopistas, logrando un equilibrio perfecto entre la vida urbana y un entorno natural.

10 ventajas de Orman Istanbul