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Piso en edificio nuevo Seba Central

Kagithane, Turquía
de
$878,000
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5
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ID: 39613
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kagithane

Sobre el complejo

Seba Central es un moderno desarrollo de uso mixto ubicado en Kağıthane, Estambul, que combina viviendas, oficinas y espacios comerciales dentro de un concepto urbano contemporáneo y cuidadosamente planificado.

Seba Central ofrece apartamentos funcionales, acabados de alta calidad, excelentes conexiones de transporte y proximidad a los principales centros de negocios, zonas verdes y paseos junto al río, proporcionando un estilo de vida cómodo y un sólido valor de inversión.

Principales ventajas de Seba Central:

  1. Ubicación privilegiada en Kağıthane, en la parte europea de Estambul.

  2. Distrito céntrico de rápido desarrollo y alta demanda inmobiliaria.

  3. Fácil acceso a líneas de metro, autopistas y principales vías de comunicación.

  4. Concepto de uso mixto que integra viviendas, oficinas y locales comerciales.

  5. Arquitectura moderna desarrollada por una promotora de reconocido prestigio.

  6. Distribuciones eficientes con un aprovechamiento inteligente del espacio.

  7. Cercanía a los centros de negocios de Maslak, Levent y Şişli.

  8. Próximo a universidades, hospitales y centros comerciales.

  9. Entorno junto al río con zonas verdes y senderos para caminar.

  10. Alto potencial de revalorización del capital y excelentes oportunidades de inversión.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Kagithane, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Transporte
Ocio

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Piso en edificio nuevo Seba Central
Kagithane, Turquía
de
$878,000
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