Piso en edificio nuevo Seba Central

Seba Central es un moderno desarrollo de uso mixto ubicado en Kağıthane, Estambul, que combina viviendas, oficinas y espacios comerciales dentro de un concepto urbano contemporáneo y cuidadosamente planificado.
Seba Central ofrece apartamentos funcionales, acabados de alta calidad, excelentes conexiones de transporte y proximidad a los principales centros de negocios, zonas verdes y paseos junto al río, proporcionando un estilo de vida cómodo y un sólido valor de inversión.
Principales ventajas de Seba Central:
Ubicación privilegiada en Kağıthane, en la parte europea de Estambul.
Distrito céntrico de rápido desarrollo y alta demanda inmobiliaria.
Fácil acceso a líneas de metro, autopistas y principales vías de comunicación.
Concepto de uso mixto que integra viviendas, oficinas y locales comerciales.
Arquitectura moderna desarrollada por una promotora de reconocido prestigio.
Distribuciones eficientes con un aprovechamiento inteligente del espacio.
Cercanía a los centros de negocios de Maslak, Levent y Şişli.
Próximo a universidades, hospitales y centros comerciales.
Entorno junto al río con zonas verdes y senderos para caminar.
Alto potencial de revalorización del capital y excelentes oportunidades de inversión.