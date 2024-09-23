Piso en edificio nuevo Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive redefine el concepto de vida de lujo en Levent, Estambul, con su arquitectura moderna, materiales de primera calidad y un sofisticado estilo de vida urbano. Desarrollado por Polat Holding, el proyecto combina elegancia e innovación en el corazón de la ciudad.
Polat Levent Exclusive integra confort, tecnología y exclusividad mediante sistemas de hogar inteligente, vistas panorámicas y completas instalaciones sociales, ofreciendo a sus residentes una experiencia de vida tranquila y, al mismo tiempo, vibrante.
10 ventajas de Polat Levent Exclusive:
Ubicación privilegiada en Levent, cerca de centros de negocios y conexiones de transporte.
Elegante diseño arquitectónico de lujo.
Avanzada tecnología de hogar inteligente.
Impresionantes vistas panorámicas al Bósforo y al skyline de Estambul.
Amplias instalaciones sociales (spa, piscina y gimnasio).
Hermosas zonas verdes ajardinadas.
Alto potencial de inversión en una ubicación privilegiada.
Sistema de seguridad profesional las 24 horas, los 7 días de la semana.
Servicios de conserjería, aparcacoches (valet) y limpieza del hogar.
Construcción ecológica y energéticamente eficiente.