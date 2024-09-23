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Piso en edificio nuevo Polat Levent Exclusive

Besiktas, Turquía
de
$1,03M
;
9
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ID: 39608
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Besiktas
  • Metro
    Levent (~ 900 m)
  • Metro
    Nispetiye (~ 500 m)

Sobre el complejo

Polat Levent Exclusive redefine el concepto de vida de lujo en Levent, Estambul, con su arquitectura moderna, materiales de primera calidad y un sofisticado estilo de vida urbano. Desarrollado por Polat Holding, el proyecto combina elegancia e innovación en el corazón de la ciudad.

Polat Levent Exclusive integra confort, tecnología y exclusividad mediante sistemas de hogar inteligente, vistas panorámicas y completas instalaciones sociales, ofreciendo a sus residentes una experiencia de vida tranquila y, al mismo tiempo, vibrante.

10 ventajas de Polat Levent Exclusive:

  1. Ubicación privilegiada en Levent, cerca de centros de negocios y conexiones de transporte.

  2. Elegante diseño arquitectónico de lujo.

  3. Avanzada tecnología de hogar inteligente.

  4. Impresionantes vistas panorámicas al Bósforo y al skyline de Estambul.

  5. Amplias instalaciones sociales (spa, piscina y gimnasio).

  6. Hermosas zonas verdes ajardinadas.

  7. Alto potencial de inversión en una ubicación privilegiada.

  8. Sistema de seguridad profesional las 24 horas, los 7 días de la semana.

  9. Servicios de conserjería, aparcacoches (valet) y limpieza del hogar.

  10. Construcción ecológica y energéticamente eficiente.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Besiktas, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

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Pago mensual
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