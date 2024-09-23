Piso en edificio nuevo Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive redefine el concepto de vida de lujo en Levent, Estambul, con su arquitectura moderna, materiales de primera calidad y un sofisticado estilo de vida urbano. Desarrollado por Polat Holding, el proyecto combina elegancia e innovación en el corazón de la ciudad.

Polat Levent Exclusive integra confort, tecnología y exclusividad mediante sistemas de hogar inteligente, vistas panorámicas y completas instalaciones sociales, ofreciendo a sus residentes una experiencia de vida tranquila y, al mismo tiempo, vibrante.

10 ventajas de Polat Levent Exclusive: