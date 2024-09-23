Piso en edificio nuevo Narlı Bahçe Evleri

Narlı Bahçe Evleri es un exclusivo complejo residencial ubicado en Ümraniye, en la parte asiática de Estambul. El proyecto ofrece 342 amplios apartamentos y 35 locales comerciales, combinando un diseño contemporáneo con extensas zonas verdes, lo que lo convierte en una opción ideal para la vida familiar.
Con una superficie de 85.800 m², Narlı Bahçe Evleri está compuesto por 5 edificios residenciales con apartamentos de 2+1 a 4+1. Situado cerca del Istanbul Financial Center (IFC), el proyecto ofrece instalaciones de lujo, vistas al bosque y viviendas listas para entrar a vivir con planes de pago flexibles.
10 ventajas de Narlı Bahçe Evleri
Ubicación privilegiada en Ümraniye, junto al Istanbul Financial Center (IFC)
Viviendas listas para entregar con 50 % de entrada y plan de pago de 24 meses
Apartamentos de 108 a 327 m² (distribuciones de 2+1 a 4+1)
Piscinas interior y exterior, gimnasio, sauna y baño turco
Terreno de 85.800 m² con amplias zonas verdes ajardinadas
Seguridad 24/7, videovigilancia y aparcamiento cubierto
35 locales comerciales dentro del complejo
Cerca del metro, colegios, hospitales y centros comerciales
Vistas al bosque y a los jardines desde amplios balcones
Apto para obtener la ciudadanía turca por inversión; precios desde €408.234 (10 % de descuento)