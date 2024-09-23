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Piso en edificio nuevo Narlı Bahçe Evleri

Atasehir, Turquía
de
$455,000
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10
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ID: 38888
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Atasehir

Sobre el complejo

Narlı Bahçe Evleri es un exclusivo complejo residencial ubicado en Ümraniye, en la parte asiática de Estambul. El proyecto ofrece 342 amplios apartamentos y 35 locales comerciales, combinando un diseño contemporáneo con extensas zonas verdes, lo que lo convierte en una opción ideal para la vida familiar.

Con una superficie de 85.800 m², Narlı Bahçe Evleri está compuesto por 5 edificios residenciales con apartamentos de 2+1 a 4+1. Situado cerca del Istanbul Financial Center (IFC), el proyecto ofrece instalaciones de lujo, vistas al bosque y viviendas listas para entrar a vivir con planes de pago flexibles.

10 ventajas de Narlı Bahçe Evleri

  • Ubicación privilegiada en Ümraniye, junto al Istanbul Financial Center (IFC)

  • Viviendas listas para entregar con 50 % de entrada y plan de pago de 24 meses

  • Apartamentos de 108 a 327 m² (distribuciones de 2+1 a 4+1)

  • Piscinas interior y exterior, gimnasio, sauna y baño turco

  • Terreno de 85.800 m² con amplias zonas verdes ajardinadas

  • Seguridad 24/7, videovigilancia y aparcamiento cubierto

  • 35 locales comerciales dentro del complejo

  • Cerca del metro, colegios, hospitales y centros comerciales

  • Vistas al bosque y a los jardines desde amplios balcones

  • Apto para obtener la ciudadanía turca por inversión; precios desde €408.234 (10 % de descuento)

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Atasehir, Turquía
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