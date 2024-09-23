Piso en edificio nuevo Bakirci Zenit Topkapi

Bakırcı Zenit Topkapı ofrece modernos apartamentos en venta en Topkapı, Estambul, combinando una arquitectura contemporánea con una ubicación estratégica en el centro de la ciudad. El proyecto proporciona un acceso rápido y cómodo al transporte público, los principales centros de negocios y los lugares históricos más emblemáticos de Estambul.

Bakırcı Zenit Topkapı ha sido diseñado tanto para inversores como para residentes, ofreciendo la posibilidad de obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión.

Características del proyecto:

Ubicación privilegiada : excelente acceso al centro de Estambul.

Diseño moderno : distribuciones funcionales y elegantes.

Opciones flexibles : amplia variedad de tipos de apartamentos.

Excelente conexión de transporte : cerca del metro, el tranvía y las principales autopistas.

Instalaciones sociales : completas zonas comunes y servicios para un estilo de vida confortable.

Potencial de ingresos por alquiler : alta demanda en la zona.

Gran potencial de revalorización : ubicado en un área con un fuerte crecimiento inmobiliario.

Interiores amplios : espacios cómodos y bien distribuidos.

Concepto residencial integral : tiendas y servicios dentro del complejo.

Construcción de alta calidad: desarrollado por una promotora de confianza.

¿Por qué invertir en este proyecto?