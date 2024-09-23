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Piso en edificio nuevo Bakirci Zenit Topkapi

Zeytinburnu, Turquía
de
$614,200
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4
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ID: 38882
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu
  • Metro
    Davutpaşa-YTÜ (~ 1000 m)

Sobre el complejo

Bakırcı Zenit Topkapı ofrece modernos apartamentos en venta en Topkapı, Estambul, combinando una arquitectura contemporánea con una ubicación estratégica en el centro de la ciudad. El proyecto proporciona un acceso rápido y cómodo al transporte público, los principales centros de negocios y los lugares históricos más emblemáticos de Estambul.

Bakırcı Zenit Topkapı ha sido diseñado tanto para inversores como para residentes, ofreciendo la posibilidad de obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia por inversión inmobiliaria, lo que lo convierte en una excelente oportunidad de inversión.

Características del proyecto:

  • Ubicación privilegiada: excelente acceso al centro de Estambul.

  • Diseño moderno: distribuciones funcionales y elegantes.

  • Opciones flexibles: amplia variedad de tipos de apartamentos.

  • Excelente conexión de transporte: cerca del metro, el tranvía y las principales autopistas.

  • Instalaciones sociales: completas zonas comunes y servicios para un estilo de vida confortable.

  • Potencial de ingresos por alquiler: alta demanda en la zona.

  • Gran potencial de revalorización: ubicado en un área con un fuerte crecimiento inmobiliario.

  • Interiores amplios: espacios cómodos y bien distribuidos.

  • Concepto residencial integral: tiendas y servicios dentro del complejo.

  • Construcción de alta calidad: desarrollado por una promotora de confianza.

¿Por qué invertir en este proyecto?

  • Bakırcı Zenit Topkapı ofrece un excelente potencial de rentabilidad gracias a su ubicación en una de las zonas céntricas con mayor demanda de Estambul.

  • El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

  • Asimismo, permite solicitar el permiso de residencia en Turquía por la compra de una propiedad inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Zeytinburnu, Turquía
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