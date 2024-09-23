Piso en edificio nuevo Avenue Istanbul

El proyecto The Avenue Istanbul es un distinguido desarrollo residencial ubicado en la zona de Beylikdüzü, en Estambul, que combina lujo y modernidad con impresionantes vistas al mar de Mármara.
The Avenue Istanbul destaca por su ubicación estratégica, cerca de las principales autopistas y del transporte público, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir. El proyecto ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, incluyendo extensas zonas verdes y un moderno centro comercial.
Aspectos destacados del proyecto:
Vistas panorámicas al mar de Mármara.
Apartamentos de diferentes tamaños con diseños contemporáneos.
Instalaciones deportivas, incluyendo piscinas y centros de fitness.
Excelente conexión con la autopista E5 y la línea de Metrobus.
Apto para obtener la ciudadanía turca.
Centro comercial con tiendas minoristas.
Áreas infantiles especialmente diseñadas y jardines paisajísticos.
Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana.
Plazas de aparcamiento cubiertas y al aire libre para los residentes.
Cercanía a escuelas, universidades y hospitales.