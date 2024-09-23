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Piso en edificio nuevo Avenue Istanbul

Beylikduzu, Turquía
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5
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ID: 38856
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

El proyecto The Avenue Istanbul es un distinguido desarrollo residencial ubicado en la zona de Beylikdüzü, en Estambul, que combina lujo y modernidad con impresionantes vistas al mar de Mármara.

The Avenue Istanbul destaca por su ubicación estratégica, cerca de las principales autopistas y del transporte público, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir. El proyecto ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, incluyendo extensas zonas verdes y un moderno centro comercial.

Aspectos destacados del proyecto:

  • Vistas panorámicas al mar de Mármara.

  • Apartamentos de diferentes tamaños con diseños contemporáneos.

  • Instalaciones deportivas, incluyendo piscinas y centros de fitness.

  • Excelente conexión con la autopista E5 y la línea de Metrobus.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca.

  • Centro comercial con tiendas minoristas.

  • Áreas infantiles especialmente diseñadas y jardines paisajísticos.

  • Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana.

  • Plazas de aparcamiento cubiertas y al aire libre para los residentes.

  • Cercanía a escuelas, universidades y hospitales.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Beylikduzu, Turquía
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