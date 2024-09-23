Piso en edificio nuevo Avenue Istanbul

El proyecto The Avenue Istanbul es un distinguido desarrollo residencial ubicado en la zona de Beylikdüzü, en Estambul, que combina lujo y modernidad con impresionantes vistas al mar de Mármara.

The Avenue Istanbul destaca por su ubicación estratégica, cerca de las principales autopistas y del transporte público, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para invertir. El proyecto ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones, incluyendo extensas zonas verdes y un moderno centro comercial.

Aspectos destacados del proyecto: