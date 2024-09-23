Piso en edificio nuevo Alya Konutları Merkezefendi

El proyecto ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI está ubicado en el corazón del histórico distrito de Zeytinburnu, ofreciendo una ubicación residencial privilegiada. El proyecto combina una arquitectura moderna con interiores cuidadosamente diseñados para crear espacios de vida cómodos que se adaptan al estilo de vida contemporáneo.
ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI ofrece comodidad y una excelente conexión con el transporte público, gracias a su proximidad al metro y al metrobús, lo que facilita desplazamientos rápidos y eficientes por la ciudad. Además, cuenta con una amplia gama de instalaciones sociales y recreativas, convirtiéndose en una opción ideal tanto para familias como para inversores.
Ventajas:
Ubicación céntrica en el histórico distrito de Zeytinburnu.
Diseño arquitectónico moderno con interiores cómodos y funcionales.
Fácil acceso al metro y al metrobús.
Diversos tipos de apartamentos, desde 1+1 hasta 4+1, incluyendo dúplex.
Amplias instalaciones sociales, con piscinas y gimnasio.
Áreas de juego para niños y senderos para caminar.
Cercanía a centros comerciales como Marmara Forum y Forum Istanbul.
Próximo a prestigiosas universidades, como la Universidad Técnica de Yıldız.
Sistema de seguridad 24/7 para la tranquilidad de los residentes.
Excelente potencial de inversión y alto valor de revalorización a futuro.