Piso en edificio nuevo Alya Konutları Merkezefendi

El proyecto ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI está ubicado en el corazón del histórico distrito de Zeytinburnu, ofreciendo una ubicación residencial privilegiada. El proyecto combina una arquitectura moderna con interiores cuidadosamente diseñados para crear espacios de vida cómodos que se adaptan al estilo de vida contemporáneo.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI ofrece comodidad y una excelente conexión con el transporte público, gracias a su proximidad al metro y al metrobús, lo que facilita desplazamientos rápidos y eficientes por la ciudad. Además, cuenta con una amplia gama de instalaciones sociales y recreativas, convirtiéndose en una opción ideal tanto para familias como para inversores.

Ventajas: