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Piso en edificio nuevo Alya Konutları Merkezefendi

Zeytinburnu, Turquía
de
$264,048
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19
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ID: 38880
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Zeytinburnu

Sobre el complejo

El proyecto ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI está ubicado en el corazón del histórico distrito de Zeytinburnu, ofreciendo una ubicación residencial privilegiada. El proyecto combina una arquitectura moderna con interiores cuidadosamente diseñados para crear espacios de vida cómodos que se adaptan al estilo de vida contemporáneo.

ALYA KONUTLARI MERKEZEFENDI ofrece comodidad y una excelente conexión con el transporte público, gracias a su proximidad al metro y al metrobús, lo que facilita desplazamientos rápidos y eficientes por la ciudad. Además, cuenta con una amplia gama de instalaciones sociales y recreativas, convirtiéndose en una opción ideal tanto para familias como para inversores.

Ventajas:

  • Ubicación céntrica en el histórico distrito de Zeytinburnu.

  • Diseño arquitectónico moderno con interiores cómodos y funcionales.

  • Fácil acceso al metro y al metrobús.

  • Diversos tipos de apartamentos, desde 1+1 hasta 4+1, incluyendo dúplex.

  • Amplias instalaciones sociales, con piscinas y gimnasio.

  • Áreas de juego para niños y senderos para caminar.

  • Cercanía a centros comerciales como Marmara Forum y Forum Istanbul.

  • Próximo a prestigiosas universidades, como la Universidad Técnica de Yıldız.

  • Sistema de seguridad 24/7 para la tranquilidad de los residentes.

  • Excelente potencial de inversión y alto valor de revalorización a futuro.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Zeytinburnu, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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