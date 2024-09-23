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Piso en edificio nuevo Marmara Koru

Beylikduzu, Turquía
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ID: 38859
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/7/26

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Sobre el complejo

Marmara Koru es un moderno proyecto residencial ubicado en Beylikdüzü, Estambul, a solo unos minutos del mar de Mármara. Con amplias zonas verdes, una arquitectura contemporánea y completas instalaciones, el proyecto ofrece un entorno tranquilo y confortable para vivir.

Marmara Koru combina un ambiente apacible, la posibilidad de obtener la ciudadanía turca y una excelente conexión con el transporte público, convirtiéndose en una opción ideal tanto para quienes buscan una vivienda como para quienes desean realizar una inversión rentable.

Las 10 ventajas de Marmara Koru:

  • Ubicado cerca del mar de Mármara.

  • Amplios jardines y parques paisajísticos.

  • Apto para obtener la ciudadanía turca.

  • Cercano al Metrobus y a la autopista E-5.

  • Arquitectura moderna de alta calidad.

  • Completas instalaciones sociales: piscina, gimnasio y sauna.

  • Sistema de seguridad y videovigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Rodeado de centros comerciales, colegios y hospitales.

  • Apartamentos con distribuciones desde 1+1 hasta 4+1.

  • Barrio tranquilo e ideal para familias.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Beylikduzu, Turquía
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Cuidado de la salud
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Transporte
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