Piso en edificio nuevo Marmara Koru

Marmara Koru es un moderno proyecto residencial ubicado en Beylikdüzü, Estambul, a solo unos minutos del mar de Mármara. Con amplias zonas verdes, una arquitectura contemporánea y completas instalaciones, el proyecto ofrece un entorno tranquilo y confortable para vivir.

Marmara Koru combina un ambiente apacible, la posibilidad de obtener la ciudadanía turca y una excelente conexión con el transporte público, convirtiéndose en una opción ideal tanto para quienes buscan una vivienda como para quienes desean realizar una inversión rentable.

Las 10 ventajas de Marmara Koru: