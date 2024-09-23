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Piso en edificio nuevo Taksim 360

Beyoglu, Turquía
Precio en demanda
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22
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ID: 38235
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beyoglu
  • Dirección
    Plaza Taksim
  • Metro
    Taksim (~ 400 m)

Sobre el complejo

Taksim 360 ofrece una oportunidad única de vivir en el corazón de Estambul, a pocos pasos de la plaza Taksim. El proyecto combina el encanto histórico del barrio de Beyoğlu con una arquitectura moderna y un estilo de vida contemporáneo. Gracias a su excelente ubicación, las estaciones de metro y autobús de Taksim se encuentran a solo unos minutos, proporcionando una conexión rápida con toda la ciudad.

Este exclusivo desarrollo cuenta con una elegante calle comercial, seguridad las 24 horas, acceso principal controlado y un aparcamiento privado subterráneo. El proyecto ofrece apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1, adaptándose a diferentes necesidades y estilos de vida.

Ventajas de Taksim 360

  • Ubicación privilegiada – En el corazón de Beyoğlu, junto a la plaza Taksim.

  • Encanto histórico – Una perfecta combinación entre el patrimonio histórico y el diseño moderno.

  • Excelente conectividad – A pocos minutos de las estaciones de metro y autobús.

  • Máxima seguridad – Vigilancia 24/7 y acceso controlado al complejo.

  • Infraestructura completa – Calle comercial con tiendas y una amplia variedad de servicios.

  • Diversidad de opciones – Apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1.

  • Aparcamiento privado – Garaje subterráneo seguro y exclusivo para los residentes.

  • Alto potencial de inversión – Una excelente oportunidad para invertir en el dinámico mercado inmobiliario de Estambul.

  • Precios flexibles – Amplia variedad de opciones para ajustarse a diferentes presupuestos.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Beyoglu, Turquía
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Cuidado de la salud

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