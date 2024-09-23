Piso en edificio nuevo Taksim 360

Taksim 360 ofrece una oportunidad única de vivir en el corazón de Estambul, a pocos pasos de la plaza Taksim. El proyecto combina el encanto histórico del barrio de Beyoğlu con una arquitectura moderna y un estilo de vida contemporáneo. Gracias a su excelente ubicación, las estaciones de metro y autobús de Taksim se encuentran a solo unos minutos, proporcionando una conexión rápida con toda la ciudad.

Este exclusivo desarrollo cuenta con una elegante calle comercial, seguridad las 24 horas, acceso principal controlado y un aparcamiento privado subterráneo. El proyecto ofrece apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1, adaptándose a diferentes necesidades y estilos de vida.

Ventajas de Taksim 360