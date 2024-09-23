Piso en edificio nuevo Taksim 360

Taksim 360 ofrece una oportunidad única de vivir en el corazón de Estambul, a pocos pasos de la plaza Taksim. El proyecto combina el encanto histórico del barrio de Beyoğlu con una arquitectura moderna y un estilo de vida contemporáneo. Gracias a su excelente ubicación, las estaciones de metro y autobús de Taksim se encuentran a solo unos minutos, proporcionando una conexión rápida con toda la ciudad.
Este exclusivo desarrollo cuenta con una elegante calle comercial, seguridad las 24 horas, acceso principal controlado y un aparcamiento privado subterráneo. El proyecto ofrece apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1, adaptándose a diferentes necesidades y estilos de vida.
Ventajas de Taksim 360
Ubicación privilegiada – En el corazón de Beyoğlu, junto a la plaza Taksim.
Encanto histórico – Una perfecta combinación entre el patrimonio histórico y el diseño moderno.
Excelente conectividad – A pocos minutos de las estaciones de metro y autobús.
Máxima seguridad – Vigilancia 24/7 y acceso controlado al complejo.
Infraestructura completa – Calle comercial con tiendas y una amplia variedad de servicios.
Diversidad de opciones – Apartamentos con distribuciones 1+1, 2+1 y 3+1.
Aparcamiento privado – Garaje subterráneo seguro y exclusivo para los residentes.
Alto potencial de inversión – Una excelente oportunidad para invertir en el dinámico mercado inmobiliario de Estambul.
Precios flexibles – Amplia variedad de opciones para ajustarse a diferentes presupuestos.