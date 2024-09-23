Piso en edificio nuevo Özak Dragos

Özak Dragos es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la prestigiosa zona costera de Dragos, en el distrito de Maltepe. El proyecto combina un estilo de vida de lujo con tranquilidad y espectaculares vistas al mar. Sus amplias viviendas, llenas de luz natural, ofrecen un entorno confortable y una excelente conexión con la vida urbana.
Özak Dragos destaca por su arquitectura contemporánea, sus vistas panorámicas al mar de Mármara y a las Islas Príncipe, así como por su cercanía a las principales vías de transporte y servicios urbanos.
Ventajas de Özak Dragos:
Vistas directas al mar de Mármara y a las Islas Príncipe.
Ubicación privilegiada en Dragos, cerca de la autopista E-5 y de la estación de metro.
Apartamentos de 1+1 a 4+1, ideales tanto para familias como para inversores.
Opciones de Home Office, adaptadas a un estilo de vida moderno y flexible.
Interiores modernos con acabados de alta calidad y materiales de primera categoría.
Instalaciones de bienestar y ocio, incluyendo gimnasio, sauna, piscinas y amplias zonas verdes ajardinadas.
Complejo residencial cerrado con seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sistemas inteligentes de acceso.
Plazas de aparcamiento privadas para todas las viviendas.
A pocos pasos de colegios, hospitales y centros comerciales.
Desarrollado por Özak GYO, una de las empresas inmobiliarias más reconocidas y confiables de Turquía.