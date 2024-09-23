Piso en edificio nuevo Özak Dragos

Özak Dragos es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la prestigiosa zona costera de Dragos, en el distrito de Maltepe. El proyecto combina un estilo de vida de lujo con tranquilidad y espectaculares vistas al mar. Sus amplias viviendas, llenas de luz natural, ofrecen un entorno confortable y una excelente conexión con la vida urbana.

Özak Dragos destaca por su arquitectura contemporánea, sus vistas panorámicas al mar de Mármara y a las Islas Príncipe, así como por su cercanía a las principales vías de transporte y servicios urbanos.

Ventajas de Özak Dragos: