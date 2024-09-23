  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Piso en edificio nuevo Özak Dragos

Piso en edificio nuevo Özak Dragos

Maltepe, Turquía
Precio en demanda
;
11
Dejar una solicitud
ID: 38190
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe

Sobre el complejo

Özak Dragos es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la prestigiosa zona costera de Dragos, en el distrito de Maltepe. El proyecto combina un estilo de vida de lujo con tranquilidad y espectaculares vistas al mar. Sus amplias viviendas, llenas de luz natural, ofrecen un entorno confortable y una excelente conexión con la vida urbana.

Özak Dragos destaca por su arquitectura contemporánea, sus vistas panorámicas al mar de Mármara y a las Islas Príncipe, así como por su cercanía a las principales vías de transporte y servicios urbanos.

Ventajas de Özak Dragos:

  • Vistas directas al mar de Mármara y a las Islas Príncipe.

  • Ubicación privilegiada en Dragos, cerca de la autopista E-5 y de la estación de metro.

  • Apartamentos de 1+1 a 4+1, ideales tanto para familias como para inversores.

  • Opciones de Home Office, adaptadas a un estilo de vida moderno y flexible.

  • Interiores modernos con acabados de alta calidad y materiales de primera categoría.

  • Instalaciones de bienestar y ocio, incluyendo gimnasio, sauna, piscinas y amplias zonas verdes ajardinadas.

  • Complejo residencial cerrado con seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sistemas inteligentes de acceso.

  • Plazas de aparcamiento privadas para todas las viviendas.

  • A pocos pasos de colegios, hospitales y centros comerciales.

  • Desarrollado por Özak GYO, una de las empresas inmobiliarias más reconocidas y confiables de Turquía.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turquía
de
$699,000
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Turquía
de
$918,000
Complejo residencial Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$516,321
Barrio residencial One Bedroom Apartment in Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turquía
de
$120,653
Barrio residencial One Bedroom Townhouse in Alanya near the beach
Alanya, Turquía
de
$122,789
Está viendo
Piso en edificio nuevo Özak Dragos
Maltepe, Turquía
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Flower Garden 3 complex with a residence permit.
Oba, Turquía
de
$182,350
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2, en el complejo Flower Garden 3.Disposición:Cuarto de cocina2 Dormitorios2 BañosVista del complejo territorioFlower Garden 3 es un hermoso complejo residencia…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Mostrar todo Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Complejo residencial 2024 CİTY PROJECT İN BEYLIKDUZU
Beylikduzu, Turquía
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
El proyecto está ubicado en uno de los entornos de vida más agradables, tranquilos y silenciosos de Beylikdüzü. Unidades bien diseñadas con impresionantes vistas al mar y magníficas áreas verdes integradas con la naturaleza. En la construcción se han utilizado los materiales de construcció…
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$320,337
El proyecto cuenta con varios apartamentos e infraestructura para la comodidad de los residentes. El complejo es ideal para una familia o vacaciones tranquilas. El proyecto tiene un parque verde, parque infantil, senderos para caminar, terrenos deportivos, instalaciones de almacenamiento, se…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones