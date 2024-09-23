Piso en edificio nuevo Özak Duyu Göktürk

Özak Duyu Göktürk es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la zona de Göktürk, en el distrito de Eyüpsultan. El proyecto ofrece un estilo de vida de lujo rodeado de naturaleza, combinando una arquitectura moderna con instalaciones de alta calidad para brindar confort y bienestar.

El proyecto se extiende sobre una superficie de 11.891 m² y consta de 5 edificios de 6 plantas, con un total de 141 apartamentos de diferentes tipologías, desde 1+1 hasta 4,5+1. Las viviendas ofrecen vistas al bosque y servicios de alta gama adaptados a un estilo de vida contemporáneo.

Las 10 principales ventajas de Özak Duyu Göktürk: