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Piso en edificio nuevo Özak Duyu Göktürk

Eyupsultan, Turquía
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ID: 38188
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Eyupsultan

Sobre el complejo

Özak Duyu Göktürk es un exclusivo proyecto residencial ubicado en la zona de Göktürk, en el distrito de Eyüpsultan. El proyecto ofrece un estilo de vida de lujo rodeado de naturaleza, combinando una arquitectura moderna con instalaciones de alta calidad para brindar confort y bienestar.

El proyecto se extiende sobre una superficie de 11.891 m² y consta de 5 edificios de 6 plantas, con un total de 141 apartamentos de diferentes tipologías, desde 1+1 hasta 4,5+1. Las viviendas ofrecen vistas al bosque y servicios de alta gama adaptados a un estilo de vida contemporáneo.

Las 10 principales ventajas de Özak Duyu Göktürk:

  • Ubicación tranquila y exclusiva en Göktürk (Eyüpsultan), cerca del Bosque de Belgrado.

  • 7.953 m² de zonas verdes dentro del complejo.

  • Amplia variedad de apartamentos de 64 a 361 m² con distribuciones modernas.

  • Grandes ventanales con impresionantes vistas a la naturaleza.

  • Instalaciones deportivas, incluyendo piscina cubierta y gimnasio.

  • Senderos para caminar y rutas para ciclismo.

  • Excelente conexión con la estación de metro y la autopista E80.

  • Plazas de aparcamiento privadas para cada vivienda.

  • Sistema de seguridad disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Posibilidad de obtener la ciudadanía turca mediante una inversión inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Eyupsultan, Turquía
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