Piso en edificio nuevo Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park en Üsküdar es un exclusivo proyecto residencial junto al bosque con 943 viviendas, que incluye dúplex, villas y apartamentos de 1+1 a 6+1. Benesta Benleo Park combina la tranquilidad de la naturaleza con un diseño contemporáneo y un estilo de vida de lujo.
Benesta Benleo Park ofrece 15.000 m² de jardines, lagos, un Sky Bridge, spa, piscinas, cafeterías y una tirolina. Además, cuenta con excelentes instalaciones y acceso al metro, a solo unos minutos de Akasya y Çamlıca.
10 ventajas principales de Benesta Benleo Park
Amplias zonas verdes: 15.000 m² de jardines con lago, playa, pasarela elevada (Skywalk) y senderos naturales.
Árboles maduros: Conserva exclusivos árboles italianos de entre 40 y 80 años, aportando un entorno natural único.
Instalaciones de bienestar completas: Piscinas interiores y exteriores, spa, gimnasio, salas de masaje, senderos para yoga y pista de patinaje sobre hielo.
Benesta Hub: Cafeterías, restaurantes gourmet y mercados de productos orgánicos para un estilo de vida exclusivo.
Amplia variedad de viviendas: Apartamentos, lofts, dúplex y townhouses con distribuciones de 1+1 a 6+1.
Acabados de lujo: Materiales de primera calidad, techos altos e ingeniería resistente a los terremotos.
Diseño galardonado: Desarrollado en colaboración con WATG, integrando la vida urbana con el entorno natural del bosque.
Excelente conectividad: Cerca de Marmaray, Metro, Metrobüs, el Túnel de Eurasia y los puentes del Bósforo.
Premios internacionales: Ganador del European Property Award y de los Luxury Lifestyle Awards.
Apto para la ciudadanía turca: Excelente oportunidad de inversión con opción de obtener la ciudadanía turca.