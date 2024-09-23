Piso en edificio nuevo Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park en Üsküdar es un exclusivo proyecto residencial junto al bosque con 943 viviendas, que incluye dúplex, villas y apartamentos de 1+1 a 6+1. Benesta Benleo Park combina la tranquilidad de la naturaleza con un diseño contemporáneo y un estilo de vida de lujo.

Benesta Benleo Park ofrece 15.000 m² de jardines, lagos, un Sky Bridge, spa, piscinas, cafeterías y una tirolina. Además, cuenta con excelentes instalaciones y acceso al metro, a solo unos minutos de Akasya y Çamlıca.

10 ventajas principales de Benesta Benleo Park