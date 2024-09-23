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Piso en edificio nuevo Benesta Benleo Park

Uskudar, Turquía
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ID: 38177
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Uskudar

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Benesta Benleo Park en Üsküdar es un exclusivo proyecto residencial junto al bosque con 943 viviendas, que incluye dúplex, villas y apartamentos de 1+1 a 6+1. Benesta Benleo Park combina la tranquilidad de la naturaleza con un diseño contemporáneo y un estilo de vida de lujo.

Benesta Benleo Park ofrece 15.000 m² de jardines, lagos, un Sky Bridge, spa, piscinas, cafeterías y una tirolina. Además, cuenta con excelentes instalaciones y acceso al metro, a solo unos minutos de Akasya y Çamlıca.

10 ventajas principales de Benesta Benleo Park

  1. Amplias zonas verdes: 15.000 m² de jardines con lago, playa, pasarela elevada (Skywalk) y senderos naturales.

  2. Árboles maduros: Conserva exclusivos árboles italianos de entre 40 y 80 años, aportando un entorno natural único.

  3. Instalaciones de bienestar completas: Piscinas interiores y exteriores, spa, gimnasio, salas de masaje, senderos para yoga y pista de patinaje sobre hielo.

  4. Benesta Hub: Cafeterías, restaurantes gourmet y mercados de productos orgánicos para un estilo de vida exclusivo.

  5. Amplia variedad de viviendas: Apartamentos, lofts, dúplex y townhouses con distribuciones de 1+1 a 6+1.

  6. Acabados de lujo: Materiales de primera calidad, techos altos e ingeniería resistente a los terremotos.

  7. Diseño galardonado: Desarrollado en colaboración con WATG, integrando la vida urbana con el entorno natural del bosque.

  8. Excelente conectividad: Cerca de Marmaray, Metro, Metrobüs, el Túnel de Eurasia y los puentes del Bósforo.

  9. Premios internacionales: Ganador del European Property Award y de los Luxury Lifestyle Awards.

  10. Apto para la ciudadanía turca: Excelente oportunidad de inversión con opción de obtener la ciudadanía turca.

Localización en el mapa

Uskudar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

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