Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Fotos de apartamento disponibles bajo petición.

Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.

Vista directa al mar

Apartamento no amueblado

Edificio terminado en 2022

El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargicak, a 150 metros del mar, cerca de todas las comodidades de la ciudad.

El complejo consta de dos edificios de 6 pisos situados en una zona ajardinada y vigilada de 7.000 m2 con excelente infraestructura y aparcamiento subterráneo (cada apartamento tiene su propia plaza de aparcamiento).

Infraestructura:

Paisajes con jardín

Playa privada

Piscina exterior con parque acuático

Piscina para niños

Zona de baño y relajación

Lobby, recepción

Modernos ascensores

Piscina cubierta

Gimnasio, equipo de ejercicio

Sala de masajes

Sala de vapor

Sauna

Baño turco

Cine

Habitación para niños

Sala de conferencias

Ping-pong

Billares

Sistema de comunicación interna

Sistema central de satélites

Internet (Wi-Fi)

Generador

Zona de barbacoa

Corte de deportes

Generador eléctrico

Aparcamiento subterráneo

Aparcamiento exterior

Seguridad 24 horas y videovigilancia

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.