Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.
El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargicak, a 150 metros del mar, cerca de todas las comodidades de la ciudad.
El complejo consta de dos edificios de 6 pisos situados en una zona ajardinada y vigilada de 7.000 m2 con excelente infraestructura y aparcamiento subterráneo (cada apartamento tiene su propia plaza de aparcamiento).
