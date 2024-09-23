Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

  1. Realting.com
  Turquía
  Alanya
  Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.

Kargicak, Turquía
de
$183,853

5
ID: 33211
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1317
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/1/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Fotos de apartamento disponibles bajo petición.
Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.

  • Vista directa al mar
  • Apartamento no amueblado
  • Edificio terminado en 2022

El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargicak, a 150 metros del mar, cerca de todas las comodidades de la ciudad.

El complejo consta de dos edificios de 6 pisos situados en una zona ajardinada y vigilada de 7.000 m2 con excelente infraestructura y aparcamiento subterráneo (cada apartamento tiene su propia plaza de aparcamiento).

Infraestructura:

  • Paisajes con jardín
  • Landscaping
  • Playa privada
  • Piscina exterior con parque acuático
  • Piscina para niños
  • Zona de baño y relajación
  • Lobby, recepción
  • Modernos ascensores
  • Piscina cubierta
  • Gimnasio, equipo de ejercicio
  • Sala de masajes
  • Sala de vapor
  • Sauna
  • Baño turco
  • Cine
  • Habitación para niños
  • Sala de conferencias
  • Ping-pong
  • Billares
  • Sistema de comunicación interna
  • Sistema central de satélites
  • Internet (Wi-Fi)
  • Generador
  • Zona de barbacoa
  • Corte de deportes
  • Generador eléctrico
  • Aparcamiento subterráneo
  • Aparcamiento exterior
  • Seguridad 24 horas y videovigilancia

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

