  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Burdur
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Burdur, Turquía

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Aglasun, Turquía
Villa 5 habitaciones
Aglasun, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 310 m²
Piso 3/3
$7,62M
Parámetros de las propiedades en Burdur, Turquía

