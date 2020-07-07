Complejo residencial VIPKaron Seaview Condominium

Costo:

Apartamento - estudio 28.4 m2 de 105K $

Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 36,8 m2 de 157K $

Apartamento de 2 dormitorios de 55,2 m2 de 230K $

Apartamento de 2 dormitorios de 87,58 m2 de 358K $

Otras áreas también están disponibles para la compra.

* En Phuket, el costo varía en proporción a las etapas del trabajo realizado. Cuanto más cerca esté el proyecto, más alto será el costo. El costo también puede cambiar dependiendo del tipo de cambio. Por favor, especifique el precio actual adicionalmente.

Fecha de construcción 4o trimestre 2023

Distancia al mar - 500 metros a la playa de Karon.

Ingresos garantizados - 7% durante 5 años

A costa de un apartamento de $ 105K, los ingresos anuales serán de $ 7.3K.

Al participar en el programa de piscinas de alquiler, los inversores recibirán el 60% de los ingresos de alquiler.

Gestión profesional de la propiedad del desarrollador (ingresos pasivos).

Forma de propiedad - a su elección Freehold / Leasehold.

Instalación por 2 años.

* Será posible vivir o alquilar un apartamento desde el momento en que se ponga en funcionamiento la instalación.

Las condiciones individuales de pago y las cuotas se examinan adicionalmente.

Nuestro trabajo es conseguir las mejores condiciones para usted en la mesa de negociación.

Posible registro remoto de la transacción

Posible pago con criptomoneda

Aumento anual del costo de los bienes raíces en la isla = 3-10% (debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción)

Inflación en Tailandia - menos del 1%

Un resort popular de clase mundial, todo el año, la demanda de alquiler siempre ha superado la oferta.

Al comprar bienes raíces con un costo total de $ 350K, ayudamos a emitir una visa de inversionista por un período de 5 años.

? El complejo tiene una buena ubicación en el corazón de Karon, y casi todas las habitaciones ofrecen una hermosa vista del Mar Andamán. Todos los apartamentos están equipados con cocina moderna y plomería en estilo europeo, muebles y electrodomésticos.

? A pocos minutos a pie del condominio hay mercados nocturnos y locales, tiendas de todo tipo, masajes y spas, grandes centros comerciales, restaurantes con cocina tailandesa e internacional, discotecas, bares y diversos espectáculos de entretenimiento.

En el territorio:

¿Lobby?

Piscina en el techo con zona de bronceado y descanso;

Restaurante;

Bar;

Sala de deportes;

El salón infantil;

Sistema electrónico de acceso;

Estacionamiento;

Seguridad alrededor de la hora y vigilancia de video.

Procedimiento para el registro de la transacción:

Reserva (depósito/depósito) - 3K $

* La cantidad se incluye en el valor de la propiedad.

# Depósito no reembolsable

Si no estás en Tailandia, entonces el contrato y dentro de 15-20 días el servicio de mensajería te lo entregará personalmente. Tendrás 3 sets para firmar y 2 de ellos para enviar de vuelta. Sobre la base del contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se efectúan según el calendario del contrato.

1o pago 30% (neta de reserva) - pagado dentro de 30 días después de firmar el contrato y hacer una reserva

Otros pagos se discuten individualmente en función de sus deseos. Puedes pagar mensualmente, puedes pagar trimestralmente.

La única condición es que los pagos no superen los 4 meses.

# Tenga en cuenta que el horario de pago puede variar ya que el proyecto puede estar en cualquier etapa de construcción en el momento de su compra.

Pago adicional (un caballo después del 100% de pago):

Registro de propiedad:

Depósito: 6,3%

Rezagado: 1,1%

Instalación de agua y metros de luz - $ 600

Principales reparaciones - 500 THB por 1 m2

Pagos anuales:

Mantenimiento de áreas comunes - 60 THB por 1 m2

? Interesado en la oferta o quiere aprender más sobre las perspectivas y oportunidades de invertir en bienes raíces en Phuket, escríbanos ahora





