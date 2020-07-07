  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Phuket City Municipality
  4. Complejo residencial VIPKaron Seaview Condominium

Complejo residencial VIPKaron Seaview Condominium

Phuket City Municipality, Tailandia
de
$105,000
;
28
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 3926
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Phuket City Municipality

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Costo:

Apartamento - estudio 28.4 m2 de 105K $

Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 36,8 m2 de 157K $

Apartamento de 2 dormitorios de 55,2 m2 de 230K $

Apartamento de 2 dormitorios de 87,58 m2 de 358K $

Otras áreas también están disponibles para la compra.

* En Phuket, el costo varía en proporción a las etapas del trabajo realizado. Cuanto más cerca esté el proyecto, más alto será el costo. El costo también puede cambiar dependiendo del tipo de cambio. Por favor, especifique el precio actual adicionalmente.

Fecha de construcción 4o trimestre 2023

Distancia al mar - 500 metros a la playa de Karon.

Ingresos garantizados - 7% durante 5 años

A costa de un apartamento de $ 105K, los ingresos anuales serán de $ 7.3K.

Al participar en el programa de piscinas de alquiler, los inversores recibirán el 60% de los ingresos de alquiler.

Gestión profesional de la propiedad del desarrollador (ingresos pasivos).

Forma de propiedad - a su elección Freehold / Leasehold.

Instalación por 2 años.

* Será posible vivir o alquilar un apartamento desde el momento en que se ponga en funcionamiento la instalación.

Las condiciones individuales de pago y las cuotas se examinan adicionalmente.

Nuestro trabajo es conseguir las mejores condiciones para usted en la mesa de negociación.

Posible registro remoto de la transacción

Posible pago con criptomoneda

Aumento anual del costo de los bienes raíces en la isla = 3-10% (debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción)

Inflación en Tailandia - menos del 1%

Un resort popular de clase mundial, todo el año, la demanda de alquiler siempre ha superado la oferta.

Al comprar bienes raíces con un costo total de $ 350K, ayudamos a emitir una visa de inversionista por un período de 5 años.

? El complejo tiene una buena ubicación en el corazón de Karon, y casi todas las habitaciones ofrecen una hermosa vista del Mar Andamán. Todos los apartamentos están equipados con cocina moderna y plomería en estilo europeo, muebles y electrodomésticos.

? A pocos minutos a pie del condominio hay mercados nocturnos y locales, tiendas de todo tipo, masajes y spas, grandes centros comerciales, restaurantes con cocina tailandesa e internacional, discotecas, bares y diversos espectáculos de entretenimiento.

En el territorio:

  • ¿Lobby?
  • Piscina en el techo con zona de bronceado y descanso;
  • Restaurante;
  • Bar;
  • Sala de deportes;
  • El salón infantil;
  • Sistema electrónico de acceso;
  • Estacionamiento;
  • Seguridad alrededor de la hora y vigilancia de video.

Procedimiento para el registro de la transacción:

Reserva (depósito/depósito) - 3K $

* La cantidad se incluye en el valor de la propiedad.

# Depósito no reembolsable

Si no estás en Tailandia, entonces el contrato y dentro de 15-20 días el servicio de mensajería te lo entregará personalmente. Tendrás 3 sets para firmar y 2 de ellos para enviar de vuelta. Sobre la base del contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se efectúan según el calendario del contrato.

1o pago 30% (neta de reserva) - pagado dentro de 30 días después de firmar el contrato y hacer una reserva

Otros pagos se discuten individualmente en función de sus deseos. Puedes pagar mensualmente, puedes pagar trimestralmente.

La única condición es que los pagos no superen los 4 meses.

# Tenga en cuenta que el horario de pago puede variar ya que el proyecto puede estar en cualquier etapa de construcción en el momento de su compra.

Pago adicional (un caballo después del 100% de pago):

Registro de propiedad:

Depósito: 6,3%

Rezagado: 1,1%

Instalación de agua y metros de luz - $ 600

Principales reparaciones - 500 THB por 1 m2

Pagos anuales:

Mantenimiento de áreas comunes - 60 THB por 1 m2

? Interesado en la oferta o quiere aprender más sobre las perspectivas y oportunidades de invertir en bienes raíces en Phuket, escríbanos ahora



Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 28.4 – 36.8
Precio por m², USD 3,697 – 4,266
Precio del apartamento, USD 105,000 – 157,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 55.2 – 87.6
Precio por m², USD 4,088 – 4,167
Precio del apartamento, USD 230,000 – 358,000

Localización en el mapa

Phuket City Municipality, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial VIP GREAT HILL
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$45,319
Complejo residencial Turnkey apartments in a new residential complex, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$737,622
Complejo residencial Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Tailandia
de
$129,029
Complejo residencial Layan Green Park
Choeng Thale, Tailandia
de
$201,954
Complejo residencial Baan Mai Khao
Thalang, Tailandia
de
$350,807
Está viendo
Complejo residencial VIPKaron Seaview Condominium
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$105,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Complejo residencial Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tailandia
de
$68,243
El complejo consta de 3 edificios con 588 apartamentos y cuenta con una infraestructura rica:Zonas verdesbarespacio de trabajomusic studiojacuzzipiscinasjardíngimnasioco-kitcheninstalaciones para reunionescineUbicación e infraestructura cercana La propiedad está convenientemente situada cerc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Complejo residencial Stylish new apartments surrounded by greenery and sea, Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$274,450
El nuevo desarrollo se encuentra en un exuberante paisaje natural con vistas a las tranquilas lagunas y complementa el desarrollo pionero de Laguna Lakelands, ofreciendo a los propietarios un lugar tranquilo para llamar hogar rodeado de jardines y bosques.Los residentes disfrutarán de hermos…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Andamaya Surin
Complejo residencial Andamaya Surin
Complejo residencial Andamaya Surin
Complejo residencial Andamaya Surin
Complejo residencial Andamaya Surin
Mostrar todo Complejo residencial Andamaya Surin
Complejo residencial Andamaya Surin
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$774,582
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Proyecto de lujo de alta clase con la mejor relación de precio y calidad Este exquisito condominio consiste en solo 27 apartamentos en 3 edificios y se encuentra a solo 700 metros del mar, en la pendiente de la colina, desde donde la emocionante vista de Bang Tao y Surin es las playas más…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones