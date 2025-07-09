  1. Realting.com
Complejo residencial Bang Tao Villas

Si Sunthon, Tailandia
de
$620,000
4
ID: 25410
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel que están equipados con características inteligentes para el hogar, energía verde, y complementados con espacios comerciales, con restaurantes, zonas recreativas, entretenimiento y locales de eventos de negocios.


El concepto del complejo está diseñado para una vida corta y a largo plazo y para maximizar el rendimiento de la inversión del alquiler. Soluciones únicas para optimizar el espacio a través de muebles transformadores, conservación de recursos y tecnologías innovadoras proporcionarán un alto nivel de comodidad, así como una alta demanda entre los turistas, junto con un flujo de efectivo estable para los inversores, lo que implica un retorno garantizado del 5%.


Diseños de villas de dos pisos

  • Villa de 3 dormitorios - 431 m2 / Precio desde $620,500


Mobiliario " Electrodomésticos "

  • Villa de 3 dormitorios - de 41.000 dólares.


Según los deseos, es posible crear un diseño interior individual.



Infraestructura del complejo


Business HUB

  • Espacio comercial
  • Oficina
  • Bancaria
  • Sala de conferencias
  • Co-working
  • Café


Gastronómico HUB

  • Restaurantes
  • Cafetería
  • Panadería
  • Bar


Entertainment HUB

  • Zona de mascotas
  • Family & Kids Club
  • Espacios exteriores
  • 9 piscinas


Wellness HUB

  • Gym
  • Sauna
  • Yoga
  • SPA


La zona de Bang Tao en Phuket Island en Tailandia es conocida por sus hermosas playas, aguas claras y resorts de lujo. Es un lugar tranquilo, ideal para unas vacaciones relajantes lejos del bullicio y el bullicio. Bang Tao Playa es una de las playas más bellas de la isla, con arena blanca y las aguas cálidas del Mar Andamán. La zona también alberga complejos de lujo que ofrecen diversos servicios y actividades como tratamientos de spa, restaurantes de alta gama y actividades acuáticas como buceo y snorkeling. Bang Tao también es conocido por sus bosques verdes y colinas pintorescas, creando grandes oportunidades de caminar y fotografía.

Localización en el mapa

Si Sunthon, Tailandia

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Realting.com
Ir
