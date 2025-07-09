Complejo residencial Bang Tao Villas

Introduciendo una comunidad única donde un estilo de vida moderno se combina con la naturaleza circundante. El complejo residencial consta de apartamentos, villas y un hotel que están equipados con características inteligentes para el hogar, energía verde, y complementados con espacios comerciales, con restaurantes, zonas recreativas, entretenimiento y locales de eventos de negocios.



El concepto del complejo está diseñado para una vida corta y a largo plazo y para maximizar el rendimiento de la inversión del alquiler. Soluciones únicas para optimizar el espacio a través de muebles transformadores, conservación de recursos y tecnologías innovadoras proporcionarán un alto nivel de comodidad, así como una alta demanda entre los turistas, junto con un flujo de efectivo estable para los inversores, lo que implica un retorno garantizado del 5%.



Diseños de villas de dos pisos

Villa de 3 dormitorios - 431 m2 / Precio desde $620,500



Mobiliario " Electrodomésticos "

Villa de 3 dormitorios - de 41.000 dólares.



Según los deseos, es posible crear un diseño interior individual.





Infraestructura del complejo



Business HUB

Espacio comercial

Oficina

Bancaria

Sala de conferencias

Co-working

Café



Gastronómico HUB

Restaurantes

Cafetería

Panadería

Bar



Entertainment HUB

Zona de mascotas

Family & Kids Club

Espacios exteriores

9 piscinas



Wellness HUB

Gym

Sauna

Yoga

SPA



La zona de Bang Tao en Phuket Island en Tailandia es conocida por sus hermosas playas, aguas claras y resorts de lujo. Es un lugar tranquilo, ideal para unas vacaciones relajantes lejos del bullicio y el bullicio. Bang Tao Playa es una de las playas más bellas de la isla, con arena blanca y las aguas cálidas del Mar Andamán. La zona también alberga complejos de lujo que ofrecen diversos servicios y actividades como tratamientos de spa, restaurantes de alta gama y actividades acuáticas como buceo y snorkeling. Bang Tao también es conocido por sus bosques verdes y colinas pintorescas, creando grandes oportunidades de caminar y fotografía.