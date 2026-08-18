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Casas en Venta en Región de Bratislava, Eslovaquia

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Casa en Plavecky Stvrtok, Eslovaquia
Casa
Plavecky Stvrtok, Eslovaquia
#2029E 🏡 Venta casa de 4 dormitorios (half duplex) en Plavecký Štvrtok📌 Características:• Su…
Precio en demanda
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Casa 8 habitaciones en Old Town, Eslovaquia
Casa 8 habitaciones
Old Town, Eslovaquia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Área 720 m²
Número de plantas 3
# 2024E.(Suspira) Se trata de un espectáculo de lujo en Star Mesa BratislavaEstamos hablando…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Vojensky obvod Zahorie, Eslovaquia
Casa 7 habitaciones
Vojensky obvod Zahorie, Eslovaquia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
# 2025E. (Suspira) Se está perdiendo una villa con una gran comisaría en Zagora, a 30 millas…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Old Town, Eslovaquia
Casa
Old Town, Eslovaquia
Número de plantas 2
#2031E 🏰 Venta una villa moderna en el casco antiguo con vistas panorámicas al castillo de B…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Casa 3 habitaciones
Podunajske Biskupice, Eslovaquia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
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