  1. Realting.com
  2. Eslovaquia
  3. District of Pezinok
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en District of Pezinok, Eslovaquia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Vinosady, Eslovaquia
Casa 4 habitaciones
Vinosady, Eslovaquia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Número de plantas 1
VINOSADY, AL PEZINE Ofrecemos a la venta el último bungalow de 4 habitaciones, que con su ex…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
