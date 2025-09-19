Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovaquia
  3. District of Malacky
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en District of Malacky, Eslovaquia

3 propiedades total found
Casa en Plavecky Stvrtok, Eslovaquia
Casa
Plavecky Stvrtok, Eslovaquia
#2029E 🏡 Venta casa de 4 dormitorios (half duplex) en Plavecký Štvrtok📌 Características:• Su…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento en Jakubov, Eslovaquia
Apartamento
Jakubov, Eslovaquia
#2020E.🏡 Apartamentos en venta en Novobudovi en Yakubov (Malatski, Bilja Bratislavi)Proponer…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Vojensky obvod Zahorie, Eslovaquia
Casa 7 habitaciones
Vojensky obvod Zahorie, Eslovaquia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
# 2025E. (Suspira) Se está perdiendo una villa con una gran comisaría en Zagora, a 30 millas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en District of Malacky, Eslovaquia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir