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Villas en venta en Provincia de Najrán, Arabia Saudita

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Villa 3 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Villa 3 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 3
Área 103 m²
En el pueblo de Polanyi (Alemania: Polern), situado a 25 minutos en coche de Kaposvar, con u…
$171,789
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Villa 5 habitaciones en Sharurah, Arabia Saudita
Villa 5 habitaciones
Sharurah, Arabia Saudita
Habitaciones 5
Área 133 m²
La encantadora villa antigua con casa de huéspedes está en venta en 7400 Kaposvár, Transdanu…
$185,321
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