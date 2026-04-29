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Locales comerciales en venta en Provincia de Najrán, Arabia Saudita

Sharurah
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4 propiedades total found
Propiedad comercial 429 251 m² en Sharurah, Arabia Saudita
Propiedad comercial 429 251 m²
Sharurah, Arabia Saudita
Área 429 251 m²
En las ciudades más grandes de Hungría, especialmente en Budapest, hay una gran demanda espa…
$32,06M
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Hotel en Sharurah, Arabia Saudita
Hotel
Sharurah, Arabia Saudita
Nos complace presentar a su atención un pequeño y acogedor hotel de 3 estrellas en uno de lo…
$9,99M
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Hotel 11 500 m² en Sharurah, Arabia Saudita
Hotel 11 500 m²
Sharurah, Arabia Saudita
Área 11 500 m²
dormitorio de trabajadores de alto rendimiento en 1103 Budapest para la venta Nos complace e…
$10,59M
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Hotel en Sharurah, Arabia Saudita
Hotel
Sharurah, Arabia Saudita
En el municipio de 8372 Cserszegtomaj, a unos 2,5 kilómetros del lago de agua curativa natur…
$2,47M
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