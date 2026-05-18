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Permiso de residencia en Arabia Saudita

Arabia Saudita Arabia Saudita
Plazo de obtención: de 1 meses
Costos: de
$50,000
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Permiso de residencia en Arabia Saudita
Permiso de residencia
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Sobre el Programa de Inmigración

Servicio integral de obtención de un permiso de residencia sobre la base de la reshistración de la empresa:

  • Registro
  • Permiso de residencia para fundadores
  • Cuenta bancaria
  • Servicios adicionales:
  • Apoyo empresarial (abogado + contador)
  • Peso
  • representante regional
  • partnering and networking
Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 1 meses
Costos
Costos
de
$50,000
Duración
Duración
1 meses
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Permiso de residencia en Arabia Saudita
Arabia Saudita Arabia Saudita
de
$50,000
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Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
Visa de trabajo sin proporcionar un trabajo.Servicios adicionales:Selección de personal para empresas
Agencia
Consulting VP Park SRL
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