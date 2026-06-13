Residencia permanente en Paraguay

Sobre el Programa de Inmigración

Paraguay ha lanzado un nuevo programa de inversión Pass en el mercado global de migración de inversiones, introduciendo una vía más flexible y orientada a inversores para dirigir la residencia permanente.

El programa ofrece ahora cuatro vías de inversión diferentes: una inversión de negocio productiva de $70.000 que requiere creación de empleo; un proyecto turístico de $ 150.000. Con un plan de negocios; una opción de bienes raíces de 200.000 dólares; y una inversión pasiva de 200.000 dólares en instrumentos financieros con un período de retención de dos años.

Una ventaja sobresaliente es el camino inmobiliario, donde los inversores pueden calificar con sólo el 30% de las inversiones colocadas con antelación, permitiendo pagos graduales y una mejor eficiencia de capital. El proceso se ve reforzado aún más por la Aceleración de la Aprobación de Inversiones (CIE) emitida en un plazo de cinco días hábiles, lo que proporciona una certeza temprana antes del procesamiento de la residencia, que normalmente tarda 3-6 meses.

Con requisitos mínimos de residencia, un camino hacia la ciudadanía en unos tres años y una creciente demanda impulsada por el crecimiento regional, Paraguay está surgiendo como una de las opciones de residencia de inversión más atractivas y estratégicamente posicionadas en América Latina.