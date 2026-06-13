  1. Realting.com
  2. Paraguay
  3. Programas de inmigración
  4. Residencia permanente en Paraguay

Residencia permanente en Paraguay

Paraguay Paraguay
Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$70,000
;
Residencia permanente en Paraguay
Residencia permanente
Dejar una solicitud
Mostrar contactos

Sobre el Programa de Inmigración

Paraguay ha lanzado un nuevo programa de inversión Pass en el mercado global de migración de inversiones, introduciendo una vía más flexible y orientada a inversores para dirigir la residencia permanente.

El programa ofrece ahora cuatro vías de inversión diferentes: una inversión de negocio productiva de $70.000 que requiere creación de empleo; un proyecto turístico de $ 150.000. Con un plan de negocios; una opción de bienes raíces de 200.000 dólares; y una inversión pasiva de 200.000 dólares en instrumentos financieros con un período de retención de dos años.

Una ventaja sobresaliente es el camino inmobiliario, donde los inversores pueden calificar con sólo el 30% de las inversiones colocadas con antelación, permitiendo pagos graduales y una mejor eficiencia de capital. El proceso se ve reforzado aún más por la Aceleración de la Aprobación de Inversiones (CIE) emitida en un plazo de cinco días hábiles, lo que proporciona una certeza temprana antes del procesamiento de la residencia, que normalmente tarda 3-6 meses.

Con requisitos mínimos de residencia, un camino hacia la ciudadanía en unos tres años y una creciente demanda impulsada por el crecimiento regional, Paraguay está surgiendo como una de las opciones de residencia de inversión más atractivas y estratégicamente posicionadas en América Latina.

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 3 meses
Costos
Costos
de
$70,000
Ingresos adicionales
Ingresos adicionales
Hay
Duración
Duración
6 meses
Está viendo
Residencia permanente en Paraguay
Paraguay Paraguay
de
$70,000
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros programas de inmigración
Nacionalidad
Paraguay Citizenship by naturalization
Paraguay Citizenship by naturalization
Paraguay Paraguay
de
$45,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 6 meses
Ubicado en el corazón de América del Sur, Paraguay es una joya escondida que atrae con su potencial sin explotar y su encanto único. Además de los impresionantes paisajes y la cálida hospitalidad, Paraguay ofrece a los extranjeros un camino hacia la ciudadanía con muchas ventajas. Descubra e…
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud