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Propiedades residenciales en venta en Baqa, Arabia Saudita

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apartamentos
6
6 propiedades total found
Apartamento en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Área 40 m²
Piso 3/6
ID 34194656Precio: 63.456 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 1Superficie total: 39.66 m2…
$72,190
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Apartamento en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Área 39 m²
Piso 3/6
ID 34194658Precio: 66.878 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 1Superficie total: 39.34 m2…
$76,083
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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 1/6
ID 34194660Precio: 98.736 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 61.71 m2…
$112,326
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 3/6
ID 34194666Precio: 106.820 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 61.04 m…
$121,523
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Apartamento en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Área 39 m²
Piso 2/6
ID 34194654Precio: 60,543 euros Población: Sunny BeachHabitación: 1Superficie total: 39.06 m…
$68,876
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Apartamento 2 habitaciones en Provincia de Hail, Arabia Saudita
Apartamento 2 habitaciones
Provincia de Hail, Arabia Saudita
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 61 m²
Piso 2/6
ID 34194662Precio: 103.309 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2Superficie total: 60,77 m…
$117,529
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TekceTekce

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