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Almacenes en venta en Zhukovsky, Rusia

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Almacén 11 000 m² en Zhukovski, Rusia
Almacén 11 000 m²
Zhukovski, Rusia
Área 11 000 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo de propiedades compuesto por 20 objetos inmobiliarios ubicados en dos …
$8,49M
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